Giải cứu người đàn ông đi lạc ở Quảng Ngãi, bảo toàn hơn 1,2 tỷ đồng

Trước đó, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 2/7, Công an xã Tu Mơ Rông nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một người đàn ông lạ mặt, cơ thể suy kiệt, có biểu hiện bất thường, đi bộ trong khu vực rừng thuộc thôn Ty Tu, xã Tu Mơ Rông. Đây là khu vực địa hình hiểm trở, nhiều vực sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Công an xã Tu Mơ Rông mang bún ăn sáng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tu Mơ Rông phối hợp lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở khẩn trương triển khai tìm kiếm, cứu hộ. Sau gần 6 giờ băng rừng, vượt đồi, lực lượng Công an phát hiện ông Phạm Văn Toán trong tình trạng đói, khát, kiệt sức giữa rừng và nhanh chóng đưa về trụ sở để chăm sóc, hồi sức, bảo đảm an toàn.

Ông Trần Quốc Huy (bên trái) và Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh chia tay ông Toán

Thông tin ban đầu cho biết, trước khi đi lạc vào khu rừng ở xã Tu Mơ Rông, ông Toán đã có 5 ngày chạy xe trong tình trạng không xác định được phương hướng. Quãng đường từ nhà đến vị trí đi lạc khoảng 550km.

Tại trụ sở Công an xã, ông Toán không nhớ vì sao đi từ tỉnh Lâm Đồng đến xã Tu Mơ Rông, chỉ nhớ đã đi xe máy nhưng không biết để xe ở đâu. Từ lời khai này, Công an xã tiếp tục xác minh và tìm thấy chiếc xe máy của ông cách nơi phát hiện khoảng 4,5km. Bên trong xe có căn cước công dân, hơn 656 triệu đồng tiền mặt, một sợi dây chuyền vàng nặng 3 chỉ và một điện thoại di động. Qua kiểm tra, tài khoản ngân hàng của ông còn hơn 515 triệu đồng. Ông Toán cho biết số tiền mang theo là từ việc bán rẫy.

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã động viên ông Toán trước thời điểm

Qua xác minh, Công an xã Tu Mơ Rông xác định ông Toán có biểu hiện về thần kinh, đầu óc không minh mẫn. Ông Toán ở riêng một mình, nên thời gian ông vắng nhà, người thân nghĩ ông đi chơi ở khu vực gần nhà, đến khi cơ quan Công an báo tin, gia đình mới biết ông đi lạc. Trong thời gian lưu trú tại trụ sở, Công an xã bố trí cho ông nơi nghỉ, chăm sóc, phục vụ ăn uống và hoàn tất các thủ tục xác minh để liên hệ gia đình đến đón, giúp ông đoàn tụ gia đình cùng toàn bộ tài sản được bảo vệ nguyên vẹn.

Lãnh đạo UBND xã Tư Mơ Rông quyết định thưởng nóng cho các tập thể và cá nhân.

Theo Công an xã Tu Mơ Rông, thời điểm lực lượng Công an giải cứu thành công, trên địa bàn bắt đầu xuất hiện mưa lớn và gió rét do ảnh hưởng của mưa bão. Việc phát hiện, cứu hộ kịp thời đã giúp ông Toán không phải tiếp tục lưu lại trong rừng, tránh được mưa gió, rét, nguy cơ sạt lở đất và bảo đảm tính mạng an toàn. Công an xã sẽ hỗ trợ đưa người, phương tiện, tài sản của ông Toán về Lâm Đồng.