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Cứu người đi lạc giữa rừng Sơn Trà trong đêm mưa lớn

Thứ Hai, 17:24, 03/08/2026
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VOV.VN - Lực lượng công an phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa đưa được một người đi lạc giữa rừng Sơn Trà trong đêm mưa lớn.

Vào lúc 0h ngày 3/8, Công an phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của người dân về việc có một người bị đi lạc trong khu vực rừng trên bán đảo Sơn Trà. Tổ tuần tra Công an phường Sơn Trà đã nhanh chóng đến hiện trường xác minh vụ việc. Qua nắm tình hình, xác định nạn nhân là anh T.N.Q., (sinh năm 1997, trú phường An Hải) đi lên núi Sơn Trà theo hướng từ Trạm Kiểm lâm, sau đó di chuyển vào khu vực rừng Dâu. Do gặp mưa lớn, địa hình phức tạp, trời tối và tầm nhìn hạn chế nên anh Q. bị mất phương hướng, không tìm được đường ra.

cuu nguoi di lac giua rung son tra trong dem mua lon hinh anh 1
Các lực lượng tìm thấy người đi lạc trong rừng Sơn Trà

Trước tình hình này, Công an phường Sơn Trà đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Dân quân phường Sơn Trà, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai lực lượng tìm kiếm trong đêm.

Đến khoảng 3h20 cùng ngày, lực lượng đã tìm thấy anh Q. đang trú mưa tại khu vực rừng Dâu. Lực lượng chức năng đã đưa anh Q. ra khỏi khu vực rừng an toàn.

cuu nguoi di lac giua rung son tra trong dem mua lon hinh anh 2
Các lực lượng tổ chức tìm kiếm người đi lạc giữa rừng Sơn Trà trong đêm, trời mưa

Qua vụ việc vừa nêu, Công an phường Sơn Trà khuyến cáo người dân và du khách: Không tự ý đi một mình vào khu vực rừng, núi trên bán đảo Sơn Trà, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi thời tiết xấu. Trước khi tham quan, cầm tìm hiểu đường đi, theo dõi dự báo thời tiết, tránh di chuyển khi có mưa, giông, lốc, sét hoặc sương mù dày đặc; chỉ di chuyển trên các tuyến đường, khu vực được phép tham quan; không tự ý đi vào các đường mòn, khu vực rừng sâu hoặc địa hình hiểm trở.

CTV Đức Lâm/VOV-miền Trung
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