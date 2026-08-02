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Xuyên đêm cứu nạn nam thanh niên đi lạc tại suối Đá Hang, Đà Nẵng

Chủ Nhật, 14:35, 02/08/2026
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VOV.VN - Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức tìm kiếm xuyên đêm và cứu thành công một nam thanh niên bị thất lạc tại khu vực suối Đá Hang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h giờ ngày 1/8, Công an xã Bà Nà tiếp nhận tin báo của anh Đỗ Đình Giáp về việc anh Phạm Đức Tài (sinh năm 2001, quê xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) mất liên lạc trong quá trình khám phá suối Đá Hang.

Trước đó, anh Tài gọi điện thông báo bị trượt chân ngã, mất phương hướng. Vị trí cuối cùng của nạn nhân được xác định thông qua tín hiệu định vị điện thoại tại khu vực gần suối Đá Hang.

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Lực lượng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xã Bà Nà khẩn trương huy động lực lượng triển khai phương án cứu hộ. Xác định đây là tình huống khẩn cấp, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người bị nạn, các lực lượng chia thành nhiều tổ công tác băng rừng, vượt suối, rà soát các tuyến đường mòn, khe núi, vách đá và những khu vực địa hình hiểm trở.

Trong điều kiện đêm tối, rừng núi phức tạp khiến công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn, tuy nhiên, với quyết tâm không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào, các cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám địa bàn, liên tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Sau nhiều giờ nỗ lực xuyên đêm, lực lượng chức năng đã phát hiện anh Phạm Đức Tài tại khu vực rừng gần Suối Đá Hang. Khi được tìm thấy, nạn nhân vẫn tỉnh táo, sức khỏe cơ bản ổn định, chỉ bị xây xát nhẹ do trượt ngã và kiệt sức sau nhiều giờ mắc kẹt trong rừng.

Các lực lượng đã nhanh chóng sơ cứu, động viên tinh thần, hỗ trợ đưa anh Tài ra khỏi khu vực nguy hiểm và bàn giao cho gia đình an toàn.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
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