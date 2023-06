Công an quận Tây Hồ kịp thời ngăn cản người phụ nữ có ý định tự tử

Nhận được tin báo, Công an quận Tây Hồ đã điều 01 xe chữa cháy đến hiện trường, đồng thời báo Trung tâm 114 CATP điều động xe chi viện.

Nỗ lực đưa L.T.H về nhà an toàn

Tại hiện trường, chỉ huy Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tây Hồ phối hợp cùng Công an phường Phú Thượng, đã tiếp cận, thuyết phục và nhanh chóng tìm cách đưa nạn nhân xuống lan can cầu thang an toàn.

Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ có tên L.T.H, sinh năm 2006, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội. Do mâu thuẫn gia đình chị đã có ý định tự tử.

Ngay sau đó nạn nhân được đưa lên xe của Công an phường Phú Thượng về trụ sở Công an Phường và bàn giao cho gia đình./.