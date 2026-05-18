Công an Thanh Hóa lan tỏa “Ba nhất” tại vùng cao biên giới Pù Nhi

Thứ Hai, 10:01, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hành trình của cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu CA tỉnh Thanh Hóa tại Pù Nhi không chỉ mang đến những phần quà thiết thực cho học sinh và Công an cơ sở, mà còn lan tỏa tinh thần “Ba nhất”. Từ máy tính, máy lọc nước, cặp sách đến tuyên truyền pháp luật, tất cả góp phần sẻ chia khó khăn, vun đắp tình quân dân...

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), đồng thời cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, trong 2 ngày 15 và 16/5/2026, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an xã Ba Đình đã phối hợp tổ chức chương trình thiện nguyện và tuyên truyền pháp luật tại xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa.

Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an xã Ba Đình đã phối hợp tổ chức chương trình thiện nguyện và tuyên truyền pháp luật tại xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: CA Thanh Hóa).

Đây là địa bàn vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, nhiều bản nằm cách xa trung tâm xã, vào mùa mưa thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở, đường núi trơn trượt. Trong điều kiện đó, cán bộ, chiến sĩ Công an xã vẫn ngày đêm bám địa bàn, giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân nơi biên cương Tổ quốc.

Đoàn công tác trao tận tay thầy, cô giáo và các em học sinh. (Ảnh: CA Thanh Hóa).

Để động viên, sẻ chia những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ nơi đây, Đoàn công tác đã đến thăm, trao tặng Công an xã Pù Nhi 1 máy lọc nước phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Đồng thời cũng trao đổi và lắng nghe những tâm tư của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới. Những chia sẻ chân thành, sát thực tiễn không chỉ góp phần tăng cường sự gắn bó, phối hợp giữa các đơn vị mà còn tiếp thêm động lực để lực lượng Công an cơ sở yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác trao tận tay thầy, cô giáo và các em học sinh. (Ảnh; CA Thanh Hóa).

Tại Trường Tiểu học Pù Nhi, không khí trở nên rộn ràng hơn khi nhiều phần quà ý nghĩa được cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu trao tận tay thầy, cô giáo và các em học sinh. Đoàn công tác đã trao tặng nhà trường 1 máy lọc nước, 100 cặp sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là trang bị cho nhà trường một phòng máy tin học gồm 16 bộ máy tính, góp phần hỗ trợ nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học, mở thêm cơ hội để học sinh vùng cao tiếp cận công nghệ thông tin, từng bước làm quen với môi trường giáo dục số.

Nhiều em học sinh không giấu được sự háo hức khi lần đầu tiên được ngồi trước những dàn máy tính mới. Những ánh mắt chăm chú, niềm vui giản dị của các em nơi vùng cao biên giới càng khiến hành trình thiện nguyện thêm ý nghĩa.

Trang bị cho nhà trường một phòng máy tin học gồm 16 bộ máy tính, góp phần hỗ trợ nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học. Cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu trao tận tay thầy, cô giáo và các em học sinh.  (Ảnh: CA Thanh Hóa).

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nhiều nội dung thiết thực dành cho giáo viên và học sinh. Thông qua hình thức trao đổi, tương tác trực tiếp, cán bộ tuyên truyền đã phổ biến các quy định về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời cảnh báo những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận diện thủ đoạn “bắt cóc online”, giả danh cơ quan chức năng để thao túng tâm lý nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn như Pù Nhi, mỗi hoạt động hướng về cơ sở không chỉ góp phần hỗ trợ đời sống, điều kiện học tập, sinh hoạt mà còn củng cố thêm sự gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân. Đó chính là tình cảm, trách nhiệm và tinh thần hướng về cơ sở của cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa. Qua đó, lan tỏa tinh thần "Ba nhất" và hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, trách nhiệm, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Công an xã xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa tại Thanh Hóa

VOV.VN - Giữa cao điểm thu hoạch lúa vụ chiêm xuân tại Thanh Hóa, thời tiết nắng mưa thất thường khiến bà con tất bật “chạy mùa”. Đồng hành cùng nhân dân, lực lượng Công an xã, phường đã trực tiếp xuống đồng gặt lúa, vận chuyển thóc, hỗ trợ hộ khó khăn, lan tỏa hình ảnh đẹp gần dân, vì dân.

Lê Hải/VOV.VN
Tag: Công an Thanh Hóa Ba nhất Pù Nhi Công an cơ sở Biên giới Thanh Hóa
