Tăng tốc xây trường nội trú liên cấp nơi biên giới Lai Châu trước mùa mưa

Mới hơn 6h sáng, công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu đã rộn vang tiếng máy xúc, tiếng cắt sắt, trộn bê tông... Giữa lưng chừng núi, từng tốp công nhân chia nhau làm việc trên các tầng nhà đang dần thành hình. Người vận chuyển vật liệu, người lắp dựng cốp pha, người hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật… Không khí thi công khẩn trương kéo dài đến tận chiều muộn.

Các công trường được kết nối với trung tâm chỉ huy để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công

Kỹ sư Phan Văn Thuận, Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam, Chỉ huy trưởng công trường cho biết: Những ngày này được xem là “thời gian vàng” để tăng tốc thi công, bởi mùa mưa ở Tây Bắc sắp diễn ra; khi những cơn mưa kéo dài xuất hiện, nhiều hạng mục ngoài trời sẽ phải tạm dừng, kéo theo nguy cơ chậm tiến độ toàn dự án.

"Để đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi đã huy động từ 250 đến 400 công nhân để thi công tăng ca, đồng thời triển khai nhiều hạng mục để kịp tiến độ. Máy móc, nhân lực được huy động đầy đủ. Hiện nay khối lượng thi công đạt khoảng 45 đến 50% và đang tập trung đẩy nhanh các hạng mục hoàn thiện", kỹ sư Phan Văn Thuận cho biết.

Không riêng Pa Tần, tại các công trình trường nội trú liên cấp ở xã Dào San, Hua Bum, Bum Nưa hay Phong Thổ, không khí thi công cũng đang diễn ra khẩn trương. Các nhà thầu tổ chức nhiều mũi thi công song song, làm việc liên tục để bù tiến độ và tranh thủ thời tiết thuận lợi.

Ông Nguyễn Văn Đoán, Phó Ban điều hành dự án, Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam cho biết thêm: Nhà thầu chúng tôi được giao thi công 4 trường gồm Dào San, Hua Bum, Bum Nưa và Pa Tần. Hiện tại các công trường đều triển khai rất rầm rộ. Chúng tôi huy động số lượng lớn máy móc, thiết bị và nhân công. Tiến độ hiện nay vẫn đảm bảo theo cam kết với chủ đầu tư. Thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường nhân lực, thiết bị để vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng và an toàn lao động.

Các công trường thi công trường liên cấp nội trú biên giới được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm

Tại xã biên giới Phong Thổ, công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp khởi công sớm nhất tại Lai Châu hiện đã đạt khoảng 77% tiến độ. Các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và lắp đặt thiết bị. Dù tiến độ đang dẫn đầu, nhưng chủ đầu tư vẫn yêu cầu nhà thầu tăng tốc để hoàn thành các hạng mục phụ trợ trước mùa mưa.

Ông Phạm Đăng Lịch, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu khẳng định: Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, vật liệu, máy móc; đặc biệt không để thiếu vật liệu, thiếu nhân công trong quá trình thi công. Đây là thời gian vàng để hoàn thiện công trình nên chủ đầu tư cũng tăng cường cán bộ giám sát. Đồng thời sẽ triển khai đồng loạt các hạng mục hạ tầng còn lại để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Đến nay tiến độ thi công chung các trường ở Lai Châu đảm bảo khoảng 50% khối lượng. Lãnh đạo tỉnh Lai Châu và các sở, ngành trực tiếp chỉ đạo việc tháo gỡ vướng mắc tại công trường

Tỉnh Lai Châu hiện đang triển khai xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 11 xã biên giới, thuộc Đề án xây dựng 248 trường nội trú trên toàn quốc. Trong đó, Công an tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư 10 trường; 1 trường còn lại do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, các công trình do Công an tỉnh làm chủ đầu tư đều được lắp đặt hệ thống camera giám sát, kết nối trực tiếp với trung tâm chỉ huy. Chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị thi công không chỉ hoàn thành đúng hạn mà còn phải tạo ra những công trình bền vững, hiện đại, phù hợp điều kiện vùng cao biên giới.

"Công an tỉnh đã tổ chức làm việc với các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, văn hóa nghệ thuật để tham vấn trong quá trình xây dựng và chuẩn bị mua sắm trang thiết bị. Mục tiêu cao nhất là tạo ra môi trường học tập tốt nhất, phù hợp nhất, để các em vừa học tập hiệu quả, vừa phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc", Đại tá Phạm Hải Đăng.

Các trường học ở Lai Châu được thiết kế xây dựng đảm bảo các thiết chế văn hóa vùng miền

Giữa núi rừng biên giới Lai Châu, những ngôi trường nội trú liên cấp dần hiện hữu, kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho con em đồng bào các dân tộc. Khi những mái trường mới hoàn thành, đó không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi ươm mầm tri thức, bồi đắp khát vọng vươn lên, góp phần giữ vững vùng biên cương Tổ quốc bằng chính nền tảng giáo dục bền vững từ hôm nay.