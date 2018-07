Công an tỉnh Bình Thuận: Cảnh sát giao thông không nhận mãi lộ

VOV.VN -Công an tỉnh Bình Thuận điều chuyển 3 cán bộ, chiến sỹ thuộc Tổ tuần tra kiểm soát do chưa thực hiện nghiêm điều lệnh công an nhân dân.