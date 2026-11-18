

Chiều 18/11, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Hội thi sân khấu hóa “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội”.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an; đồng chí Vũ Hà, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tham dự buổi lễ.

Các đội tuyển tham gia Hội thi đã tái hiện sinh động tình huống trong công tác, chiến đấu, tiếp xúc và giải quyết công việc với Nhân dân. (Ảnh: Anh Tú)

Tham dự buổi lễ còn có Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Thái Giáp, nguyên Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Trưởng Ban Giám khảo; Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, Phó Trưởng Ban Giám khảo cùng các thành viên Ban Giám khảo Hội thi.

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi với sự tham gia của 21 đội tuyển đại diện cho 21 cụm thi đua, Hội thi đã để lại nhiều dấu ấn trong đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục văn hóa ứng xử, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, thanh lịch, vì Nhân dân phục vụ.

Thông qua ba phần thi “Dấu ấn Công an Thủ đô”, “Hiểu đúng, làm chuẩn mực” và “Ứng xử đẹp, vì Nhân dân phục vụ”, 21 đội tuyển đã thể hiện kiến thức, kỹ năng, khả năng sáng tạo và vận dụng Quy tắc ứng xử vào thực tiễn.

Đặc biệt, các tiểu phẩm sân khấu hóa đã tái hiện sinh động những tình huống trong công tác, chiến đấu, tiếp xúc và giải quyết công việc với Nhân dân, qua đó truyền tải thông điệp về tính kỷ luật, trách nhiệm, sự tận tụy và văn hóa giao tiếp của người chiến sĩ Công an Thủ đô.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu.

Bên các phần thi sân khấu hóa, 21 video tuyên truyền ngắn được được các đội thi xây dựng, đăng tải trên nền tảng mạng xã hội của Công an TP Hà Nội, đã góp phần mở rộng phạm vi tuyên truyền, đưa những chuẩn mực ứng xử đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Phát biểu tổng kết Hội thi, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, trách nhiệm, sự đầu tư công phu, tâm huyết của 21 đội tuyển; đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các đơn vị phối hợp.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân khẳng định, Hội thi đã thực sự trở thành ngày hội văn hóa của lực lượng Công an Thủ đô, nơi những giá trị văn hóa được thể hiện bằng trí tuệ, tài năng, cảm xúc và sức sáng tạo; nơi các chuẩn mực ứng xử không còn là những quy định trên trang giấy mà trở thành những câu chuyện gần gũi, sinh động, có sức lay động và lan tỏa. Thành công quan trọng nhất của Hội thi không chỉ nằm ở các giải thưởng, mà còn ở việc khơi dậy tinh thần tự giác rèn luyện, ý thức giữ gìn danh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ.