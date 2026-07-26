Công an TP Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy phố Vũ Đức Uý, phường Thanh Liệt

Vào khoảng 18h06 ngày 25/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại cụm công trình xây dựng trên phố Vũ Đức Uý, phường Thanh Liệt. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã điều động 12 xe chữa cháy của các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 70 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: CACC)

Đồng thời, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ điều động thêm 2 xe chỉ huy, 2 xe tải chở phương tiện, 1 xe trạm bơm và 1 xe téc nước trực tiếp chỉ huy, tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Do diễn biến đám cháy phức tạp, Chỉ huy chữa cháy đã đề nghị tăng cường lực lượng với 1 xe chữa cháy của Học viện Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cùng 2 xe chữa cháy của Bộ Tư lệnh Thủ đô. Các lực lượng đồng loạt triển khai nhiều mũi chữa cháy, tổ chức trinh sát hiện trường, khai thác nguồn nước, khoanh vùng, ngăn chặn cháy lan nhằm bảo vệ các công trình lân cận.

Cảnh sát tiến hành dập lửa và ngăn cháy lan (Ảnh: CACC)

Song song với công tác chữa cháy, chính quyền địa phương huy động máy xúc phá dỡ các cấu kiện sập đổ để tạo đường tiếp cận cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Cảnh sát giao thông, Công an phường Thanh Liệt, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân phòng và dân quân tự vệ cũng phối hợp phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực hiện trường.

Cảnh sát tiếp cận vào sâu bên trong hiện trường (Ảnh: CACC)

Đến khoảng 19h32 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế; đến khoảng 19h45, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã kịp thời bảo vệ, không để lửa cháy lan sang hơn 1.000m2 diện tích kho và các công trình xung quanh.

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP Hà Nội, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, điều tra và làm rõ.