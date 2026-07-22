Cháy tại tầng 19 chung cư ở Hà Nội, cư dân hốt hoảng tháo chạy

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 16h ngày 22/7, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một căn hộ ở tầng 19, tòa CT2B, khu đô thị Gelexia Riverside (số 885 đường Tam Trinh, Hà Nội).

Khu vực xảy ra vụ cháy. (Ảnh: Cắt từ clip)

Các nhân chứng cho biết, trước khi xảy ra hỏa hoạn, họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lộp bộp phát ra từ căn hộ. Chỉ ít phút sau, lửa bùng lên dữ dội, kèm theo cột khói đen cuồn cuộn bốc cao từ khu vực ban công và lan lên các tầng phía trên.

"Nhiều cư dân phát hiện vụ cháy đã nhanh chóng di chuyển theo lối thang bộ xuống dưới để đảm bảo an toàn", một người dân sống tại tòa nhà cho biết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường sau vụ cháy. (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội)

Đến hơn 17h cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Ghi nhận tại hiện trường, cửa sổ căn hộ bị ám đen bởi khói, nhiều mảng bê tông bong tróc do tác động của nhiệt độ cao.

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, nguyên nhân vụ cháy được xác định là cháy máy giặt đặt tại khu vực ban công của căn hộ. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê, đồng thời cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cụ thể của vụ hỏa hoạn.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện trong gia đình, đặc biệt là các thiết bị đặt tại ban công hoặc khu vực phơi đồ, đồng thời không vận hành thiết bị điện khi vắng người để giảm nguy cơ xảy ra cháy nổ.