English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cháy tại tầng 19 chung cư ở Hà Nội, cư dân hốt hoảng tháo chạy

Thứ Tư, 22:06, 22/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ tầng 19 chung cư CT2B, khu đô thị Gelexia Riverside (đường Tam Trinh, Hà Nội) vào chiều 22/7 khiến nhiều cư dân hoảng loạn tháo chạy bằng cầu thang bộ. Đám cháy được khống chế sau khoảng một giờ, rất may không có thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 16h ngày 22/7, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một căn hộ ở tầng 19, tòa CT2B, khu đô thị Gelexia Riverside (số 885 đường Tam Trinh, Hà Nội).

chay tai tang 19 chung cu o ha noi, cu dan hot hoang thao chay hinh anh 1
Khu vực xảy ra vụ cháy. (Ảnh: Cắt từ clip)

Các nhân chứng cho biết, trước khi xảy ra hỏa hoạn, họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lộp bộp phát ra từ căn hộ. Chỉ ít phút sau, lửa bùng lên dữ dội, kèm theo cột khói đen cuồn cuộn bốc cao từ khu vực ban công và lan lên các tầng phía trên.

"Nhiều cư dân phát hiện vụ cháy đã nhanh chóng di chuyển theo lối thang bộ xuống dưới để đảm bảo an toàn", một người dân sống tại tòa nhà cho biết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

chay tai tang 19 chung cu o ha noi, cu dan hot hoang thao chay hinh anh 2
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường sau vụ cháy. (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội)

Đến hơn 17h cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Ghi nhận tại hiện trường, cửa sổ căn hộ bị ám đen bởi khói, nhiều mảng bê tông bong tróc do tác động của nhiệt độ cao.

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, nguyên nhân vụ cháy được xác định là cháy máy giặt đặt tại khu vực ban công của căn hộ. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê, đồng thời cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cụ thể của vụ hỏa hoạn.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện trong gia đình, đặc biệt là các thiết bị đặt tại ban công hoặc khu vực phơi đồ, đồng thời không vận hành thiết bị điện khi vắng người để giảm nguy cơ xảy ra cháy nổ.

chay-o-to-.jpg

Cháy ô tô trên cao tốc: Những kỹ năng thoát hiểm cần biết

VOV.VN - Những vụ cháy ô tô xảy ra gần đây cho thấy hỏa hoạn có thể bùng phát chỉ trong vài phút, thậm chí vài chục giây, khiến người trên xe rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Các chuyên gia khuyến cáo, bên cạnh việc bảo dưỡng phương tiện định kỳ, người lái và hành khách cần trang bị kỹ năng thoát hiểm

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Huy động 75 cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm cứu hoả tại xưởng gỗ rộng 800m2 ở Hà Nội
Huy động 75 cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm cứu hoả tại xưởng gỗ rộng 800m2 ở Hà Nội

VOV.VN - Rạng sáng 17/7, một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại xưởng gỗ trên địa bàn xã Tây Phương (TP Hà Nội), khiến lực lượng chức năng phải huy động hàng chục phương tiện cùng 75 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan.

Huy động 75 cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm cứu hoả tại xưởng gỗ rộng 800m2 ở Hà Nội

Huy động 75 cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm cứu hoả tại xưởng gỗ rộng 800m2 ở Hà Nội

VOV.VN - Rạng sáng 17/7, một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại xưởng gỗ trên địa bàn xã Tây Phương (TP Hà Nội), khiến lực lượng chức năng phải huy động hàng chục phương tiện cùng 75 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan.

Hà Nội chuẩn bị nắng nóng 35-37 độ C, cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt và cháy nổ
Hà Nội chuẩn bị nắng nóng 35-37 độ C, cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt và cháy nổ

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ ngày 15 đến 17/7, Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt, cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Hà Nội chuẩn bị nắng nóng 35-37 độ C, cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt và cháy nổ

Hà Nội chuẩn bị nắng nóng 35-37 độ C, cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt và cháy nổ

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ ngày 15 đến 17/7, Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt, cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Cục CSGT lên tiếng về cháy xe liên tiếp trên cao tốc và 4 nguyên tắc "vàng"
Cục CSGT lên tiếng về cháy xe liên tiếp trên cao tốc và 4 nguyên tắc "vàng"

VOV.VN - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong 6 tháng đầu năm, trên các tuyến cao tốc do đơn vị này phụ trách đã xảy ra 25 vụ cháy xe. Hậu quả từ các vụ cháy làm một người chết, trong đó có 11 vụ khiến các phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn và 14 vụ cháy gây hư hại nhẹ.

Cục CSGT lên tiếng về cháy xe liên tiếp trên cao tốc và 4 nguyên tắc "vàng"

Cục CSGT lên tiếng về cháy xe liên tiếp trên cao tốc và 4 nguyên tắc "vàng"

VOV.VN - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong 6 tháng đầu năm, trên các tuyến cao tốc do đơn vị này phụ trách đã xảy ra 25 vụ cháy xe. Hậu quả từ các vụ cháy làm một người chết, trong đó có 11 vụ khiến các phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn và 14 vụ cháy gây hư hại nhẹ.

Cháy nhà tại khu đô thị Văn Phú, Hà Nội khiến 2 người tử vong
Cháy nhà tại khu đô thị Văn Phú, Hà Nội khiến 2 người tử vong

VOV.VN - Chiều 3/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 7, liền kề 9, khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội, khiến 2 người tử vong.

Cháy nhà tại khu đô thị Văn Phú, Hà Nội khiến 2 người tử vong

Cháy nhà tại khu đô thị Văn Phú, Hà Nội khiến 2 người tử vong

VOV.VN - Chiều 3/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 7, liền kề 9, khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội, khiến 2 người tử vong.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục