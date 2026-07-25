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Giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy ở Linh Quang, Hà Nội

Thứ Bảy, 09:53, 25/07/2026
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VOV.VN - Theo thông tin từ Công an thành phố (CATP) Hà Nội, ngày 24/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà dân số 35, ngách 46/72 Linh Quang, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP đã điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 10 xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Đồng thời, Đội CC&CNCH khu vực số 7, Đội CC&CNCH khu vực số 8, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Đại đội Phòng hóa, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng được huy động phối hợp tổ chức chữa cháy, cứu người và cứu tài sản.

giai cuu 3 nguoi mac ket trong dam chay o linh quang, ha noi hinh anh 1
Lực lượng chức năng giải cứu người mắc kẹt (Ảnh: CACC)

Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định có 3 người mắc kẹt trong nhà, gồm chị T.B.T. (sinh năm 1977), cháu B.Q.T. (sinh năm 2012) và cháu B.H.A. (sinh năm 2015). Trước tình huống khẩn cấp, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng lực lượng tại chỗ và nhân dân đã khẩn trương tiếp cận, hướng dẫn các nạn nhân di chuyển từ tầng thượng sang nhà liền kề qua lối thoát nạn thứ hai.

Các nạn nhân sau đó được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa xuống khu vực an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe.

Song song với công tác cứu người, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai nhiều mũi tiếp cận, tổ chức chữa cháy, nhanh chóng khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan; qua đó bảo vệ nhiều phần công trình bên trong ngôi nhà và các nhà liền kề.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Cháy tại tầng 19 chung cư ở Hà Nội, cư dân hốt hoảng tháo chạy

VOV.VN - Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ tầng 19 chung cư CT2B, khu đô thị Gelexia Riverside (đường Tam Trinh, Hà Nội) vào chiều 22/7 khiến nhiều cư dân hoảng loạn tháo chạy bằng cầu thang bộ. Đám cháy được khống chế sau khoảng một giờ, rất may không có thiệt hại về người.

Văn Ngân/VOV.VN
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