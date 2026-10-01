Công an TP.HCM chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm trước 62 cổng trường

Theo Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, tình trạng kẹt xe, bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng trường diễn ra khá phổ biến, chủ yếu tập trung vào các khung giờ cao điểm từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 phút và từ 16 giờ đến 17 giờ 30 phút hằng ngày.

Tình trạng này khiến học sinh phải đi bộ dưới lòng đường, gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm và trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM (Ảnh: Cẩm Tuyết)

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có khoảng hơn 1.480 cơ sở giáo dục, trong đó qua rà soát có 526 cơ sở giáo dục phức tạp về trật tự công cộng đang thực hiện chuyển hoá. Trong đó còn khoảng 62 trường học tập trung chủ yếu khu vực trung tâm thành phố có tình trạng phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị và các tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè.

Một số trường như Trường THPT Võ Thị Sáu, đường Lê Văn Duyệt; Trường THCS Lý Tự Trọng, đường Lê Đức Thọ; Trường THPT Gò Vấp, đường Nguyễn Thái Sơn; Trường THCS Phạm Văn Chiêu, đường Phạm Văn Chiêu...

"Công an TP cũng kiến nghị Ban Giám hiệu 62 trường học trên cần phối hợp chính quyền địa phương bố trí bãi, điểm dừng, đỗ, để xe cho phụ huynh đến đón học sinh và bố trí căn tin trong khuôn viên trường học để các em học sinh ăn uống, tránh mua đồ ăn, thức uống bên ngoài cổng trường không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm", Trung tá Lê Hoàng Phong nói.

Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trật tự công cộng đặc biệt tại khu vực trường học, bệnh viện (ảnh minh hoạ: Chân Phúc)

Công an TP.HCM cũng đã chỉ đạo Phòng PC06, Phòng PC08 và Công an các phường, xã, đặc khu tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự công cộng, tập trung xử lý tại các khu vực trường học, bệnh viện, chợ.

Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với hơn 215.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, có hơn 16.000 trường hợp để xe trên vỉa hè trái phép; hơn 8.500 trường hợp để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông; 13.109 trường hợp dừng, đỗ sai quy định, trong đó khu vực trước cổng các trường học khoảng 1.550 trường hợp.