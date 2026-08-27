Hớt tóc vỉa hè, nơi những chiếc ghế cũ níu giữ chuyện Sài Gòn

VOV.VN - Ở Sài Gòn, có những cuộc gặp chỉ bắt đầu bằng một câu rất ngắn: “Hớt như cũ nghen”. Người thợ kéo chiếc ghế ra, phủ khăn lên vai khách, tiếng tông đơ bắt đầu đều đều trong khi ngoài đường dòng xe vẫn nối nhau qua lại.
VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu phường Sài Gòn tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số, hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng phường trở thành hình mẫu đô thị hiện đại, thông minh.
VOV.VN - Tháng 7/1976, Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 6 đã ban hành 6 Nghị quyết mang tính lịch sử, trong đó có Nghị quyết đặt tên thành phố Sài Gòn-Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.
VOV.VN - Mỗi dịp Tết Đoan Ngọ, con hẻm nhỏ trên đường Phạm Thế Hiển (Quận 8, TP.HCM cũ) lại rộn ràng, tất bật, không khí quen thuộc của xóm bánh ú lá tre - nơi những hộ dân vẫn bám nghề truyền thống, một món không thể thiếu trong ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch.
VOV.VN - Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group) vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất tham gia nghiên cứu, đầu tư tuyến đường ven sông Sài Gòn và tuyến LRT/Tramway ven sông theo hình thức đối tác công tư (PPP) hoặc hình thức khác.