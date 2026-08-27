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Hớt tóc vỉa hè, nơi những chiếc ghế cũ níu giữ chuyện Sài Gòn
Thứ Năm, 10:55, 27/08/2026

Hớt tóc vỉa hè, nơi những chiếc ghế cũ níu giữ chuyện Sài Gòn

VOV.VN - Ở Sài Gòn, có những cuộc gặp chỉ bắt đầu bằng một câu rất ngắn: “Hớt như cũ nghen”. Người thợ kéo chiếc ghế ra, phủ khăn lên vai khách, tiếng tông đơ bắt đầu đều đều trong khi ngoài đường dòng xe vẫn nối nhau qua lại.

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Huy Phong - Trọng Nhân/VOV-Giao thông
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