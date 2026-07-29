English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM xem xét dùng vật liệu xây dựng tái chế làm công viên, vỉa hè

Thứ Tư, 17:48, 29/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM giao các cơ quan chức năng tham mưu ban hành quy định hoặc quy chuẩn kỹ thuật cấp địa phương để nghiệm thu và đưa nhóm vật liệu tái chế vào các công trình hạ tầng công cộng không chịu lực chính như công viên, vỉa hè, đường nội bộ.

UBND TP.HCM vừa có văn bản về việc triển khai các giải pháp phát triển công nghiệp vật liệu trên địa bàn. Theo đó, nhằm kịp thời cụ thể hóa các giải pháp chiến lược, bảo đảm tính tự chủ, bền vững của nền kinh tế, lãnh đạo Thành phố đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu quy định cụ thể về tỷ lệ bắt buộc sử dụng vật liệu xây dựng tái sử dụng. 

Đồng thời, nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế thử nghiệm tro xỉ công nghiệp đã qua xử lý và bùn thải để sản xuất gạch không nung, bê tông xanh nhẹ và vật liệu san lấp.

tp.hcm xem xet dung vat lieu xay dung tai che lam cong vien, via he hinh anh 1
Một công viên trên địa bàn TP.HCM. 

Cùng với đó, ngành chức năng nghiên cứu tham mưu cho Thành phố ban hành quy định hoặc quy chuẩn kỹ thuật cấp địa phương để nghiệm thu và đưa nhóm vật liệu tái chế này vào các công trình hạ tầng công cộng không chịu lực chính như công viên, vỉa hè, đường nội bộ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ số để giám sát, kiểm soát chặt chẽ trữ lượng khai thác thực tế tại toàn bộ các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn.

Đồng thời, dự báo cân đối cung - cầu vật liệu thô đến năm 2030, chủ động tham mưu phương án điều tiết hạn ngạch khai thác và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác vượt trữ lượng cấp phép.

Ban Quản lý khu công nghệ cao TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM và các trường đại học trên địa bàn thành phố khẩn trương rà soát, hoàn thiện đề xuất xây dựng trung tâm thí nghiệm dùng chung đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục theo dõi, đẩy mạnh việc hỗ trợ các trường, viện, tổ chức, đơn vị triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học các nhóm vật liệu phục vụ phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, vật liệu mới và vật liệu có giá trị gia thặng dư cao.

ha_tang_giao_thong.jpeg

TP.HCM khẩn trương khai thác “mỏ vàng” rác thải xây dựng

VOV.VN - Mỗi ngày, TP.HCM phát sinh 15.000 tấn chất thải rắn xây dựng, nhưng phần lớn chưa tái sử dụng hiệu quả, trong khi các dự án hạ tầng đang "khát" vật liệu san lấp. Việc tái chế rác xây dựng và lập sàn giao dịch là chìa khóa mở ra kinh tế tuần hoàn, giải quyết bài toán vật liệu và môi trường.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vật liệu có nguy cơ “leo thang”, Bộ Xây dựng yêu cầu siết quản lý
Giá vật liệu có nguy cơ “leo thang”, Bộ Xây dựng yêu cầu siết quản lý

VOV.VN - Bộ Xây dựng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tăng cường quản lý, kịp thời công bố giá, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thổi giá vật liệu xây dựng trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, nhằm bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm và ổn định thị trường.

Giá vật liệu có nguy cơ “leo thang”, Bộ Xây dựng yêu cầu siết quản lý

Giá vật liệu có nguy cơ “leo thang”, Bộ Xây dựng yêu cầu siết quản lý

VOV.VN - Bộ Xây dựng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tăng cường quản lý, kịp thời công bố giá, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thổi giá vật liệu xây dựng trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, nhằm bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm và ổn định thị trường.

Vật liệu xây dựng khan hiếm, đội giá làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Vật liệu xây dựng khan hiếm, đội giá làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp, năm 2025, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh là trên 16.300 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách địa phương hơn 10.600 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương trên 5.700 tỷ đồng.

Vật liệu xây dựng khan hiếm, đội giá làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Vật liệu xây dựng khan hiếm, đội giá làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp, năm 2025, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh là trên 16.300 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách địa phương hơn 10.600 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương trên 5.700 tỷ đồng.

TP.HCM không thực hiện đấu giá, đấu thầu khi cho thuê nhà, đất công
TP.HCM không thực hiện đấu giá, đấu thầu khi cho thuê nhà, đất công

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2026 của Chính phủ về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà đất công dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

TP.HCM không thực hiện đấu giá, đấu thầu khi cho thuê nhà, đất công

TP.HCM không thực hiện đấu giá, đấu thầu khi cho thuê nhà, đất công

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2026 của Chính phủ về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà đất công dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

TP.HCM đề xuất xã hội hóa khi hơn 50% công chức phải làm thêm giờ
TP.HCM đề xuất xã hội hóa khi hơn 50% công chức phải làm thêm giờ

VOV.VN - UBND TP.HCM đề xuất HĐND TP ban hành cơ chế xã hội hóa một số khâu hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính nhằm giảm tải cho công chức, viên chức trước khối lượng hồ sơ lớn và áp lực xử lý ngày càng cao.

TP.HCM đề xuất xã hội hóa khi hơn 50% công chức phải làm thêm giờ

TP.HCM đề xuất xã hội hóa khi hơn 50% công chức phải làm thêm giờ

VOV.VN - UBND TP.HCM đề xuất HĐND TP ban hành cơ chế xã hội hóa một số khâu hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính nhằm giảm tải cho công chức, viên chức trước khối lượng hồ sơ lớn và áp lực xử lý ngày càng cao.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục