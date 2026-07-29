TP.HCM xem xét dùng vật liệu xây dựng tái chế làm công viên, vỉa hè

UBND TP.HCM vừa có văn bản về việc triển khai các giải pháp phát triển công nghiệp vật liệu trên địa bàn. Theo đó, nhằm kịp thời cụ thể hóa các giải pháp chiến lược, bảo đảm tính tự chủ, bền vững của nền kinh tế, lãnh đạo Thành phố đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu quy định cụ thể về tỷ lệ bắt buộc sử dụng vật liệu xây dựng tái sử dụng.

Đồng thời, nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế thử nghiệm tro xỉ công nghiệp đã qua xử lý và bùn thải để sản xuất gạch không nung, bê tông xanh nhẹ và vật liệu san lấp.

Một công viên trên địa bàn TP.HCM.

Cùng với đó, ngành chức năng nghiên cứu tham mưu cho Thành phố ban hành quy định hoặc quy chuẩn kỹ thuật cấp địa phương để nghiệm thu và đưa nhóm vật liệu tái chế này vào các công trình hạ tầng công cộng không chịu lực chính như công viên, vỉa hè, đường nội bộ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ số để giám sát, kiểm soát chặt chẽ trữ lượng khai thác thực tế tại toàn bộ các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn.

Đồng thời, dự báo cân đối cung - cầu vật liệu thô đến năm 2030, chủ động tham mưu phương án điều tiết hạn ngạch khai thác và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác vượt trữ lượng cấp phép.

Ban Quản lý khu công nghệ cao TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM và các trường đại học trên địa bàn thành phố khẩn trương rà soát, hoàn thiện đề xuất xây dựng trung tâm thí nghiệm dùng chung đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục theo dõi, đẩy mạnh việc hỗ trợ các trường, viện, tổ chức, đơn vị triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học các nhóm vật liệu phục vụ phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, vật liệu mới và vật liệu có giá trị gia thặng dư cao.