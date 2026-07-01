Xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước

Ở nhóm dẫn đầu, Ninh Bình vươn lên vị trí số 1 với 6,320 điểm, đồng thời là địa phương duy nhất vượt mốc 6,3 điểm. Tiếp sau là Hà Nội (6,177 điểm), Hải Phòng (6,167 điểm), Nghệ An (6,166 điểm) và Hà Tĩnh (6,149 điểm). Đây là nhóm địa phương có kết quả khá đồng đều giữa các môn, đặc biệt nổi trội ở cả khối tự nhiên và xã hội.

TP.HCM xếp thứ 7 với 6,040 điểm, cao hơn mức trung bình cả nước khoảng 0,2 điểm. Đáng chú ý, với quy mô 139.678 thí sinh - lớn nhất cả nước, TP.HCM vẫn duy trì được vị trí trong nhóm dẫn đầu về chất lượng điểm thi.

Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, Sơn La đứng cuối bảng với 4,979 điểm, cũng là địa phương duy nhất có điểm trung bình dưới 5. Các vị trí kế tiếp từ dưới lên gồm Vĩnh Long (5,243 điểm), Đắk Lắk (5,319 điểm) và Điện Biên (5,337 điểm). Khoảng cách giữa tỉnh dẫn đầu và cuối bảng lên tới 1,34 điểm, phản ánh sự chênh lệch đáng kể giữa các địa phương.

Nhìn tổng thể, khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ tiếp tục chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng điểm thi năm nay.

So sánh với các năm trước, năm 2025 ghi nhận Nghệ An đứng đầu với 6,52 điểm, tiếp theo là Hà Tĩnh (6,48 điểm), Ninh Bình (6,45 điểm), Hà Nội (6,44 điểm) và TP.HCM (6,27 điểm), trong khi Sơn La xếp cuối với 5,41 điểm.