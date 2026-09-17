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Công an xã ở Đắk Lắk rèn kỹ năng cứu hộ mùa mưa

Thứ Năm, 08:51, 17/09/2026
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VOV.VN - Trong tháng 9, trước cao điểm mùa mưa tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, Công an các xã, phường phối hợp với lực lượng quân sự và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2026.

Nội dung tập huấn cứu hộ, cứu nạn của Công an các xã, phường phối hợp với các lực lượng tại Đắk Lắk tập trung nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phối hợp giữa các lực lượng ngay tại cơ sở, theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

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Tập huấn di dời tài sản giúp nhân dân khi xảy ra ngập lụt. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Các lực lượng thực hành cứu hộ, cứu nạn; sử dụng phương tiện, thiết bị cứu sinh; sơ cứu và đưa người bị nạn đến nơi an toàn. Tình huống diễn tập được xây dựng phù hợp đặc điểm địa bàn, qua đó rèn luyện khả năng xử lý nhanh, đúng phương án khi thiên tai xảy ra.

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Tập huấn cứu hộ dưới nước. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Cùng với cứu hộ, cứu nạn, lực lượng Công an thực hành các phương án bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông; cảnh báo, phân luồng, kiểm soát người và phương tiện tại khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở. Công tác bảo vệ tài sản tại khu vực sơ tán, nắm tình hình và xử lý các vấn đề an ninh, trật tự phát sinh cũng được chú trọng.

Qua tập huấn, các lực lượng có thêm điều kiện kiểm tra phương án, thống nhất cách thức phối hợp và bổ sung những điểm còn thiếu trong công tác ứng phó thiên tai tại địa phương.

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Tập huấn cứu người bị tai nạn trong thiên tai. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Thời gian tới, Công an các xã, phường tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường phòng ngừa, duy trì lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng phó; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm khi có cảnh báo, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

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Đắk Lắk sẵn sàng phòng chống, ứng phó thiên tai

VOV.VN - Mưa lớn dồn dập những ngày qua khiến ngập lụt, giao thông chia cắt cục bộ bắt đầu xảy ra, báo hiệu mùa mưa lũ vào giai đoạn nguy hiểm. Người dân, chính quyền các cấp tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang chủ động phương án ứng phó, nhất là ở vùng xung yếu từng thiệt hại nặng do thiên tai cuối năm 2025.

PV/VOV-Tây Nguyên
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