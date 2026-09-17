Công an xã ở Đắk Lắk rèn kỹ năng cứu hộ mùa mưa

Nội dung tập huấn cứu hộ, cứu nạn của Công an các xã, phường phối hợp với các lực lượng tại Đắk Lắk tập trung nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phối hợp giữa các lực lượng ngay tại cơ sở, theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Tập huấn di dời tài sản giúp nhân dân khi xảy ra ngập lụt. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Các lực lượng thực hành cứu hộ, cứu nạn; sử dụng phương tiện, thiết bị cứu sinh; sơ cứu và đưa người bị nạn đến nơi an toàn. Tình huống diễn tập được xây dựng phù hợp đặc điểm địa bàn, qua đó rèn luyện khả năng xử lý nhanh, đúng phương án khi thiên tai xảy ra.

Tập huấn cứu hộ dưới nước. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Cùng với cứu hộ, cứu nạn, lực lượng Công an thực hành các phương án bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông; cảnh báo, phân luồng, kiểm soát người và phương tiện tại khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở. Công tác bảo vệ tài sản tại khu vực sơ tán, nắm tình hình và xử lý các vấn đề an ninh, trật tự phát sinh cũng được chú trọng.

Qua tập huấn, các lực lượng có thêm điều kiện kiểm tra phương án, thống nhất cách thức phối hợp và bổ sung những điểm còn thiếu trong công tác ứng phó thiên tai tại địa phương.

Tập huấn cứu người bị tai nạn trong thiên tai. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Thời gian tới, Công an các xã, phường tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường phòng ngừa, duy trì lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng phó; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm khi có cảnh báo, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.