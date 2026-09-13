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Đắk Lắk sẵn sàng phòng chống, ứng phó thiên tai

Chủ Nhật, 14:35, 13/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn dồn dập những ngày qua khiến ngập lụt, giao thông chia cắt cục bộ bắt đầu xảy ra, báo hiệu mùa mưa lũ vào giai đoạn nguy hiểm. Người dân, chính quyền các cấp tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang chủ động phương án ứng phó, nhất là ở vùng xung yếu từng thiệt hại nặng do thiên tai cuối năm 2025.

Rút kinh nghiệm từ cơn lũ lịch sử tháng 11/2025, năm nay, việc tìm nơi tránh trú cho người dân tại các vùng trũng thấp, vùng xung yếu được tỉnh Đắk Lắk đặc biệt quan tâm. 100 nhà tránh lũ cộng đồng đã gần như hoàn thiện, đủ, có thể kịp bàn giao, khánh thành vào giữa tháng 9 này. Cùng với đó, hàng chục nhà tránh lũ theo các quy mô, cách thức khác nhau cũng được xây dựng từ các nguồn vốn xã hội hóa. Ở những nơi không có nhà tránh lũ, bà con tự dành dụm để xây dựng gát lửng tránh lũ tại nhà.

Lương thực, thực phẩm thiết yếu và nước uống để cầm cự khi bão lũ xảy ra cũng là việc người dân phải chủ động ngay tại gia đình. Từ thực tế nhiều người trong và sau lũ không có đủ thực phẩm, nước uống và quần áo khô, chăn màn để sử dụng trong đợt lũ năm ngoái, bà con tự rút ra kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị trong mùa mưa lũ năm nay.

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Người dân xã Hoà Thịnh đưa nông sản lên gác cao tránh lũ khi mùa lũ đến gần.

Về phía chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên trách, công tác phòng chống thiên tai đã được chuẩn bị chu đáo. Từ trước mùa mưa, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, Viện Dinh Dưỡng (Bộ Y tế) tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực cộng đồng trong thực hành đánh giá rủi ro thiên tai và đảm bảo dinh dưỡng khẩn cấp” tại tỉnh Đắk Lắk.

Qua đó, các học viên là những thành viên các đội ứng cứu thiên tai, tổ an ninh trật tự các xã, phường... được hướng dẫn thực hành các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; nhận diện các yếu tố dễ bị tổn thương; đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; hướng dẫn công tác chuẩn bị và bảo đảm dinh dưỡng, đặc biệt là trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương do thiên tai...

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Các lực lượng dự bị ứng cứu thiên tai ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã sẵn sàng.

"Xã cũng đã phối hợp với Cục Phòng chống thiên tai tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai, ứng phó mưa lũ cho bà con; đồng thời trang bị ghe và áo phao cho các thôn để chủ động. Bên cạnh đó, xã cũng đã tiếp nhận những cano với công suất lớn để phục vụ cho công tác ứng phó phòng chống thiên tai trong thời gian tới", ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh - một trong những xã vùng rốn lũ phía Đông tỉnh Đắk Lắk, cho biết.

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Lực lượng chức năng diễn tập cứu hộ.

Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, hiện tỉnh đang khẩn trương rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2026. Tại các xã, tập trung củng cố phương châm “bốn tại chỗ”, nâng cao năng lực cấp xã; bố trí vật tư, phương tiện, thiết bị và nhu yếu phẩm tại các khu vực có nguy cơ cao, bảo đảm có thể tiếp cận và sử dụng ngay.

Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các xã thiết lập cơ chế phối hợp, chi viện theo lưu vực sông, hạ du các hồ chứa, vùng ven biển và các khu vực có nguy cơ cao. Lực lượng thường trực ứng cứu từ tỉnh đến xã cũng tập trung huấn luyện sẵn sàng ứng cứu trong các tình huống khẩn cấp. "Hiện nay chúng tôi cũng đang tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự ở cấp cơ sở để thích ứng với việc tự mình ứng phó với các tình huống ở địa phương".

Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
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