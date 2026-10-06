Công an xã ở Lào Cai kịp thời hỗ trợ người dân bị ngã xe trong đêm mưa

Thời điểm xảy ra tai nạn khoảng 22h30 ngày 5/10, qua xác minh, người bị nạn là ông Hoàng Văn Tiền, sinh năm 1972 và vợ là bà Đinh Thị Thanh, sinh năm 1976, cùng trú tại thôn Gốc Bục, xã Liên Sơn.

Tổ công tác Công an xã Liên Sơn tiếp cận, hỗ trợ người dân bị ngã xe trong đêm

Thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa, mặt đường trơn trượt khiến vợ chồng ông Tiền bị ngã xe. Sau cú ngã, bà Đinh Thị Thanh bị đau chân, không thể tự đứng dậy và đi lại.

Nhận thấy bà Thanh cần được chăm sóc y tế, cán bộ, chiến sĩ công an xã Liên Sơn đã hỗ trợ đưa bà lên phương tiện và phối hợp đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực số 3, tỉnh Lào Cai để thăm khám, điều trị.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ bà Đinh Thị Thanh lên phương tiện để đưa đi cấp cứu.

Việc giúp đỡ, hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu kịp thời của công an xã Liên Sơn đã nhận được sự cảm kích lớn từ phía gia đình nạn nhân và nhân dân địa phương.