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Công an xã ở Lào Cai kịp thời hỗ trợ người dân bị ngã xe trong đêm mưa

Thứ Ba, 14:49, 06/10/2026
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VOV.VN - Trong quá trình tuần tra, công an xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai phát hiện một đôi vợ chồng bị ngã xe trong đêm mưa. Tổ công tác đã lập tức dừng phương tiện, tiếp cận, kiểm tra tình trạng sức khỏe và hỗ trợ người bị nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn khoảng 22h30 ngày 5/10, qua xác minh, người bị nạn là ông Hoàng Văn Tiền, sinh năm 1972 và vợ là bà Đinh Thị Thanh, sinh năm 1976, cùng trú tại thôn Gốc Bục, xã Liên Sơn.

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Tổ công tác Công an xã Liên Sơn tiếp cận, hỗ trợ người dân bị ngã xe trong đêm

Thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa, mặt đường trơn trượt khiến vợ chồng ông Tiền bị ngã xe. Sau cú ngã, bà Đinh Thị Thanh bị đau chân, không thể tự đứng dậy và đi lại.

Nhận thấy bà Thanh cần được chăm sóc y tế, cán bộ, chiến sĩ công an xã Liên Sơn đã hỗ trợ đưa bà lên phương tiện và phối hợp đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực số 3, tỉnh Lào Cai để thăm khám, điều trị.

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Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ bà Đinh Thị Thanh lên phương tiện để đưa đi cấp cứu.

Việc giúp đỡ, hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu kịp thời của công an xã Liên Sơn đã nhận được sự cảm kích lớn từ phía gia đình nạn nhân và nhân dân địa phương.

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Cụ ông 98 tuổi đi xe đạp té ngã tử vong trên Quốc lộ 1

VOV.VN - Một cụ ông 98 tuổi vẫn đạp xe ra Quốc lộ 1 và không may tự té ngã, tử vong. Vụ việc khiến nhiều người không khỏi xót xa, đồng thời là lời cảnh tỉnh về việc quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, nhất là khi để người lớn tuổi tự đi lại một mình.

PV/VOV-Tây Bắc
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