Chở chồng và con nhỏ, thai phụ bị tai nạn ngã xe tử vong thương tâm

Thứ Tư, 11:28, 13/05/2026
VOV.VN - Người phụ nữ đang mang thai đi xe máy chở chồng và con nhỏ lưu thông trên quốc lộ 1 thì gặp tai nạn ngã xe tử nạn, chồng và con nạn nhân xây xát nhẹ.

UBND phường Kim Long, TP. Huế cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ đang mang thai tử nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h45 ngày 12/5, tại Km17+150 đường tránh Huế, chị L.T.M. (SN 2003, trú xã Phú Lộc) điều khiển xe máy BKS 75K1-569.xx chở chồng là anh N.N.T. (SN 1994) cùng con gái (SN 2023) lưu thông theo hướng Huế - Quảng Trị.

cho chong va con nho, thai phu bi tai nan nga xe tu vong thuong tam hinh anh 1
Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Khi đến địa điểm trên, người điều khiển xe máy được cho là tránh một ô tô (chưa rõ biển kiểm soát) nên ngã xe vào phía trong lề đường. Hậu quả, chị M. tử nạn tại chỗ, anh T. và cháu bé bị xây xát, xe máy hư hỏng.

Nhận tin báo, Công an phường Kim Long phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Huế khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Năm 2022 tại TP Huế cũng từng xảy ra vụ thai phụ đang mang bầu 7 tháng cùng 2 con nhỏ bị xe tải chở đất cán chết.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 26/11/2022, chị Ngô Thị Minh H. (33 tuổi, trú phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế nay phường Thanh Thủy, TP Huế) điều khiển xe máy BKS 75G1 – 304.19 chở theo 2 con gái (đang học lớp 2) về nhà ngoại trên phường Xuân Phú (TP Huế) để ăn giỗ.

Khi đến khu vực vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng giao Võ Nguyên Giáp (khu An Cựu City), xe máy của chị H. xảy ra va quệt với xe tải chở đất BKS 75H – 005.21 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến chị H. cùng 2 con nhỏ bị cuốn vào gầm xe tải, cả 3 mẹ con tử vong tại chỗ. Điều đáng nói, thời điểm gặp nạn, chị H. đang mang bầu đứa con trai 7 tháng tuổi. Tại hiện trường, cháu bé cũng không qua khỏi.

Nguyễn Vương/VTC News
Người dân thấp thỏm lo tai nạn vì cầu, đường xuống cấp ở vùng Đồng Tháp Mười
VOV.VN - Nhiều cầu, tuyến đường thủy và đường bộ tại vùng Đồng Tháp Mười đang xuống cấp, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa. Tại xã Tân Phước 3 - nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, hạ tầng yếu kém khiến người dân thấp thỏm lo tai nạn và trở thành điểm nghẽn phát triển kinh tế - xã hội.

Quảng Ngãi: Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A khiến 1 cháu bé tử vong

VOV.VN - Tối 10/5, trên Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô và xe ô tô tải khiến 1 cháu bé tử vong tại chỗ, 2 người bị thương.

Qua đời vì tai nạn giao thông, hiến tạng cứu sống nhiều bệnh nhân tại Quảng Ninh

VOV.VN - Ngày 10/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra các ca ghép thận cho bệnh nhân từ nguồn tạng hiến của anh N.T.T (38 tuổi, trú khu Nam Tiến, phường Cẩm Phả) – người không may tử vong do tai nạn giao thông.

