Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên Quốc lộ 279 và Quốc lộ 32

Để kịp thời khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông nhiều điểm, đoạn trên Quốc lộ 279 qua tỉnh Lào Cai; Quốc lộ 279 và Quốc lộ 32 qua tỉnh Lai Châu do ảnh hưởng của mưa lũ, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Tình huống khẩn cấp về thiên tai được công bố tại 16 vị trí trên Quốc lộ 279

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, tình huống khẩn cấp về thiên tai được công bố tại 16 vị trí trên Quốc lộ 279, trong đó có 7 điểm thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai, 9 điểm thuộc tỉnh Lai Châu, ngoài ra còn có 1 vị trí trên Quốc lộ 32 qua tỉnh Lai Châu, thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc trong phạm vi được giao quản lý dự án của Ban Quản lý dự án 2. Đây là những điểm bị hư hỏng do mưa lũ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông.

Trong đó có 7 điểm thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai, 9 điểm thuộc tỉnh Lai Châu

Bộ Xây dựng giao các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ hư hỏng; triển khai các biện pháp khắc phục theo quy định, đồng thời ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Các đơn vị cũng được yêu cầu phối hợp bố trí nguồn vốn để sửa chữa, bảo đảm tiến độ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ngoài ra còn có 1 vị trí tại km 355+750, Quốc lộ 32 qua tỉnh Lai Châu.

Sau khi hoàn thành việc khắc phục, các cơ quan chức năng sẽ báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.