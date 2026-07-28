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Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên Quốc lộ 279 và Quốc lộ 32

Thứ Ba, 10:33, 28/07/2026
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VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại nhiều vị trí trên Quốc lộ 279 và Quốc lộ 32 qua Lào Cai, Lai Châu do mưa lũ gây hư hỏng hạ tầng giao thông. Các đơn vị được yêu cầu khẩn trương khắc phục, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Để kịp thời khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông nhiều điểm, đoạn trên Quốc lộ 279 qua tỉnh Lào Cai; Quốc lộ 279 và Quốc lộ 32 qua tỉnh Lai Châu do ảnh hưởng của mưa lũ, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

cong bo tinh huong khan cap ve thien tai tren quoc lo 279 va quoc lo 32 hinh anh 1
Tình huống khẩn cấp về thiên tai được công bố tại 16 vị trí trên Quốc lộ 279

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, tình huống khẩn cấp về thiên tai được công bố tại 16 vị trí trên Quốc lộ 279, trong đó có 7 điểm thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai, 9 điểm thuộc  tỉnh Lai Châu, ngoài ra còn có 1 vị trí trên Quốc lộ 32 qua tỉnh Lai Châu, thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc trong phạm vi được giao quản lý dự án của Ban Quản lý dự án 2. Đây là những điểm bị hư hỏng do mưa lũ, tiềm ẩn nguy cơ  mất an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông.

cong bo tinh huong khan cap ve thien tai tren quoc lo 279 va quoc lo 32 hinh anh 2
Trong đó có 7 điểm thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai, 9 điểm thuộc tỉnh Lai Châu

Bộ Xây dựng giao các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ hư hỏng; triển khai các biện pháp khắc phục theo quy định, đồng thời ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Các đơn vị cũng được yêu cầu phối hợp bố trí nguồn vốn để sửa chữa, bảo đảm tiến độ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

cong bo tinh huong khan cap ve thien tai tren quoc lo 279 va quoc lo 32 hinh anh 3
Ngoài ra còn có 1 vị trí tại km 355+750, Quốc lộ 32 qua tỉnh Lai Châu.

Sau khi hoàn thành việc khắc phục, các cơ quan chức năng sẽ báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

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Sơn La kết thúc tình huống khẩn cấp thiên tai tại nhiều khu vực

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La quyết định kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai tại nhiều khu vực sau khi cơ bản hoàn thành công tác khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, một số điểm vẫn có nguy cơ sạt lở, được yêu cầu tiếp tục theo dõi, sẵn sàng sơ tán người dân khi mưa lớn.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc
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