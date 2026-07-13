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Hơn 400 điểm sạt lở, Sơn La công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Thứ Hai, 11:31, 13/07/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa lũ, làm ảnh hưởng, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Ảnh hưởng bão số 1 và hoàn lưu sau bão từ ngày 4-6/7 đã gây thiệt hại đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Sơn La, với nhiều vị trí bị sạt lở taluy dương, taluy âm, lấp rãnh dọc, trồi lún nền mặt đường, xuất hiện cung trượt taluy dương, taluy âm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ… làm ách tắc giao thông tại nhiều vị trí, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

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Sạt lở đất đá trên đường gây thiệt hại về người và tài sản của người dân.

Để ứng phó và khắc phục hậu quả, ngăn chặn, hạn chế thiệt hại do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra, UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp khẩn cấp.

Duy trì thực hiện việc cảnh báo, lập chốt trực, tổ chức phân luồng giao thông, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông cho người và các phương tiện tham gia giao thông. 

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Nhiều tuyến đường bị ngập úng cục bộ sau mưa lớn.

Cùng với đó là chủ động bố trí nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư dự phòng tại các vị trí hư hỏng do thiên tai gây ra để tiến hành khắc phục trong thời gian sớm nhất; thực hiện khơi thông cống, rãnh thoát nước, vá ổ gà, xử lý khắc phục các vị trí có nguy cơ gây ngập úng.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, tổng hợp, đánh giá, đề xuất biện pháp ứng phó tình huống khẩn cấp về thiên tai và báo cáo tình hình diễn biến sạt lở, tham mưu ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định…

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Sơn La triển khai các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Theo thống kê, từ ngày 4/7 đến nay, thiên tai đã khiến trên 400 vị trí thuộc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Sơn La bị sạt lở, sa bồi, với hàng chục điểm ách tắc giao thông.

Gần 100 nhà dân và một số công trình giáo dục, dịch vụ bị ảnh hưởng; trong đó đã di dời khẩn cấp hơn 30 hộ đến nơi an toàn. Sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại, hơn 160 ha diện tích lúa bị ngập, vùi lấp và cuốn trôi; 45 ha hoa màu, cây cối bị ảnh hưởng. Hệ thống lưới điện bị thiệt hại, ảnh hưởng tới hơn 4.200 khách hàng.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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