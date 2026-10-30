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Công đoàn Đà Nẵng trở thành chỗ dựa tin cậy cho người lao động

Thứ Sáu, 14:19, 30/10/2026
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VOV.VN - Không chỉ tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm, chăm lo đời sống, việc làm cho công nhân, lao động, giúp họ có môi trường làm việc an toàn, thuận lợi và ổn định thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người động vượt qua khó khăn.

Chị Đinh Thị Hân, làm việc tại công ty TNHH điện tử Foster Đà Nẵng, Khu công nghiệp Hòa Cầm, thành phố Đà Nẵng hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng mất sớm, chị mắc bệnh ung thư, lương công nhân chỉ đủ tiền chợ hàng ngày nên chị Hân chưa dám mơ có ngôi nhà kiên cố. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, Công đoàn Công ty TNHH điện tử Foster hỗ trợ chị Đinh Thị Hân 60 triệu đồng xây nhà ở; anh em, hàng xóm phụ giúp ngày công.

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Công ty TNHH điện tử Foster Đà Nẵng tặng quà người lao động hoàn cảnh khó khăn

Chị Hân tâm sự, nhiều năm qua, 3 mẹ con chị sống trong căn nhà trọ chật hẹp, xuống cấp, bây giờ có nhà mới khang trang nên yên tâm làm việc. “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, được Công đoàn Công ty hỗ trợ kinh phí làm nhà, tặng quà, đến tết được hỗ trợ lương tháng 13. Tôi bị bệnh hiểm nghèo được Công đoàn Công ty hỗ trợ tiền chữa bệnh. Tôi thuộc diện hộ nghèo, làm ở đây có tăng ca nên thu nhập ổn định lo cho các con”.

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Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tặng quà người lao động hoàn cảnh khó khăn

Từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhiều khởi sắc. Doanh nghiêp và các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động dành cho người lao động. Ông Trần Nguyên Thụy, Giám đốc Công ty TNHH điện tử Foster Đà Nẵng cho biết, doanh nghiệp có hơn 680 lao động, thu nhập bình quân của người lao động từ 8 triệu đến 11 triệu đồng/người/ tháng.

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Khám bệnh miễn phí cho người lao động

Công đoàn Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà giúp đỡ các trường hợp công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động. Ông Trần Nguyên Thụy cho biết thêm: Người lao động làm việc tại đây được hỗ trợ tiền chuyên cần, xăng xe, tiền thuê nhà trọ. 

“Chúng tôi mong muốn giúp người lao động có những chính sách để họ yên tâm làm việc. Tín hiệu đơn hàng thời gian gần đây rất khả qua, công nhân được tăng ca đi làm thêm ngày nghỉ, thứ 7, giúp người lao động có thu nhập tốt hơn. Công ty thể hiện chính sách ưu tiên làm sao chăm sóc tốt cho người lao động, giữ chân họ gắn bó lâu dài”, ông Trần Nguyên Thụy nói.

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 Trao "Mái ấm công đoàn" tặng đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã và đang tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe miễn phí, hỗ trợ sửa chữa nhà ở giúp đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn. Chương trình “Bữa cơm công đoàn” tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người lao động. 

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết, hầu hết các doanh nghiệp có nhiều chính sách, chế độ đãi ngộ về lương, thưởng, chính sách phúc lợi, chăm sóc sức khỏe cho người lao động: “Trong năm 2026, Liên đoàn Lao động tổ chức nhiều hoạt động đồng hành với người lao động từ hỗ trợ khó khăn dịp tết và hỗ trợ khó khăn đột xuất thường xuyên giúp người lao động vượt qua khó khăn kịp thời. Liên đoàn Lao động thành phố cũng xây dựng các Đề án hỗ trợ vốn vay cho người lao động, mỗi suất vay là 200 triệu đồng để phát triển kinh tế và có cuộc sống tốt hơn”.

 

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
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