Công đoàn TP.HCM dự kiến chăm lo Tết cho 370.000 lao động khó khăn

Công đoàn cũng đề nghị doanh nghiệp sớm công bố mức thưởng Tết, nghiên cứu tạm ứng thưởng trong tháng 11, 12 để người lao động chủ động chuẩn bị đón năm mới.

Theo kế hoạch triển khai chăm lo Tết Đinh Mùi 2027, Liên đoàn Lao động TP.HCM ưu tiên người lao động mất việc, giảm giờ làm, thu nhập thấp, bị nợ lương, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động hoặc gặp biến cố trong cuộc sống.

Mục tiêu đặt ra là phấn đấu 100% người lao động khó khăn thuộc diện chăm lo được tiếp cận ít nhất một hoạt động hoặc hình thức hỗ trợ.

Công đoàn TP.HCM dự kiến tổ chức 7.500 vé một chiều cho công nhân về quê đón Tết

Theo phương án dự kiến, mức hỗ trợ thông thường đến 1 triệu đồng/người; người lao động tại doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn nhưng đóng kinh phí công đoàn dự kiến được hỗ trợ đến 500.000 đồng/người. Trường hợp đặc biệt khó khăn có thể được xem xét theo chế độ riêng, với mức dự kiến đến 2 triệu đồng/người, tùy điều kiện và hồ sơ.

Các hoạt động chăm lo gồm chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” diễn ra tại 9 địa điểm, “Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2027”, “Bữa cơm tất niên Công đoàn” và “Tết không xa nhà”...

Về hỗ trợ công nhân về quê đón Tết, Công đoàn Thành phố dự kiến tổ chức 7.500 vé một chiều, gồm 5.000 vé xe, 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay. Người lao động tham gia các chuyến đi do Công đoàn tổ chức còn được hỗ trợ bữa ăn dọc đường và quà Tết.

Ngoài nguồn hỗ trợ của thành phố, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân bổ cho TP.HCM 1.200 vé tàu khứ hồi và 260 vé máy bay khứ hồi, kèm 1.460 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất. Chương trình hướng đến người lao động có quê từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc, có hoàn cảnh khó khăn hoặc thuộc diện ưu tiên, đáp ứng các điều kiện của chương trình.

Ông Phùng Thái Quang - Phó Chủ tịch Liên đoàn TP.HCM

Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết: Liên đoàn Lao động TP kêu gọi doanh nghiệp cùng tham gia chăm lo cho người lao động, từ quà Tết, vé về quê đến bữa cơm tất niên…Công đoàn cũng tăng cường giám sát việc trả lương, trả thưởng, nắm bắt tâm tư người lao động, kịp thời phát hiện nguy cơ cắt giảm lao động, tranh chấp hoặc ngừng việc tập thể dịp cuối năm.

"Chúng ta tập trung công tác đối thoại thương lượng làm sao doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch, mức thưởng và thời điểm chi trả thưởng Tết; đồng thời cân đối, nghiên cứu chi thưởng hoặc tạm ứng một phần tiền thưởng trong tháng 11, 12/2026, tùy điều kiện tài chính của doanh nghiệp. Đừng để chi trả và thưởng Tết cuối năm quá thì không kịp mua sắm gì", ông Phùng Thái Quang nói.

Các hoạt động chăm lo Tết dự kiến bắt đầu từ ngày 15/11, trong đó có hỗ trợ tiền mặt để công nhân trang trải chi phí, chuẩn bị Tết. Liên đoàn Lao động TP.HCM khuyến khích người lao động có hoàn cảnh khó khăn chủ động liên hệ tổ chức Công đoàn để được hướng dẫn, xem xét hỗ trợ.