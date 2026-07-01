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35.000 nữ công nhân ở TP.HCM được tầm soát sức khỏe sinh sản tại nơi làm việc

Thứ Tư, 14:18, 01/07/2026
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VOV.VN - Sáng 1/7, Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động chương trình tầm soát sức khỏe sinh sản cho khoảng 35.000 nữ công nhân lao động.

Chương trình giúp nữ công nhân phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng mà không ảnh hưởng đến công việc.

Đến sớm và được bác sĩ khám phụ khoa, tầm soát ung thư cổ tử cung, chị Nguyễn Thị Chi, công nhân may cho biết, chị rất vui vì chương trình tầm soát sức khỏe sinh sản ngay tại doanh nghiệp giúp chị em vừa được khám miễn phí vừa tiết kiệm thời gian.

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Chị Nguyễn Thị Chi yên tâm sau khi được khám, tầm soát

"Trước đây, mỗi lần đi khám thì ít nhất tôi phải xin nghỉ làm 1 ngày và chờ đợi tại cơ sở y tế. Nay các bác sĩ đến khám ngay tại công ty trong vòng thời gian rất nhanh. Hiện đang sản xuất mà ra khám chỉ mất chưa đến một giờ nên không ảnh hưởng nhiều đến công việc. Thực sự chương trình này thật nhiều là ý nghĩa và cũng thật nhiều điều mà mang tới lợi ích cho công nhân", chị Chi nói. 

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Hàng ngàn công nhân nữ được khám sức khỏe sinh sản

Chương trình triển khai cho khoảng 35.000 lao động nữ của công ty trong nhiều đợt. Đây là một chương trình rất ý nghĩa, Ban giám đốc công ty tạo điều kiện tốt nhất cho công nhân được khám bệnh và hưởng đầy đủ tiền lương. Mục đích để bảo vệ sức khỏe cho lao động nữ theo chính sách của Liên đoàn Lao động thành phố về khám tầm soát sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân". 

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Công nhân nghỉ làm hưởng lương và được khám ngay tại nơi làm việc

Ông Mai Ngọc Thuần, Tổ phó Tổ công tác quản lý địa bàn số 2, Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, thực tế nhiều nữ công nhân đang làm việc với cường độ cao, vừa đảm đương công việc tại doanh nghiệp, vừa chăm lo gia đình nên chưa có điều kiện quan tâm đầy đủ đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản và chương trình nhằm hỗ trợ chị em khắc phục tình trạng này.

Liên đoàn Lao động TP.HCM đặt mục tiêu hằng năm có ít nhất 30.000 đoàn viên được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí từ nguồn tài chính công đoàn, trong đó tối thiểu 15.000 là đoàn viên nữ.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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