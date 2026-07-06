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Thiết chế văn hóa ở TP.HCM: Gần hơn với công nhân sau giờ làm

Thứ Hai, 21:32, 06/07/2026
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VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đang đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân. Tuy nhiên, thực tế khảo sát cho thấy nhu cầu của người lao động không hoàn toàn giống nhau.

Bên cạnh những người tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, không ít công nhân vẫn ưu tiên thu nhập và các chính sách an sinh thiết thực hơn.

Điểm hẹn tan ca

17 giờ 30, tiếng chuông tan ca vang lên tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam. Dòng người nối nhau rời chuyền sản xuất sau một ngày làm việc. Chị Lý Thị Cẩm Linh không vội vã ra cổng, mà cùng nhóm đồng nghiệp mang theo thảm tập, bước về phía phòng yoga nằm trong khuôn viên công ty.

Chưa đầy ít phút sau, căn phòng đã kín chỗ. Gần 20 công nhân bắt đầu buổi tập kéo dài đến khoảng 19 giờ. Sau nhiều giờ đứng chuyền, những động tác kéo giãn cơ thể trở thành cách để chị em thư giãn, rèn luyện sức khỏe. Với chị Linh, lớp yoga sau giờ tan ca đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống.

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Lớp học Yoga sau giờ làm cho chị em phụ nữ Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam. Ảnh: NVCC

"Công đoàn duy trì các hoạt động này nhiều năm rồi. Tôi cũng không tham gia thường xuyên, nhưng khi sắp xếp được thời gian thì đăng ký. Đi làm xong ra tham gia một buổi thấy người thoải mái, vui vẻ hơn nhiều", chị Lý Thị Cẩm Linh chia sẻ.

Lớp yoga chỉ là một trong nhiều hoạt động thuộc hệ thống thiết chế văn hóa mà Công ty TNHH PouYuen Việt Nam duy trì nhiều năm qua. Ông Cù Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, Ban Giám đốc đã dành khoảng 2ha đất để xây dựng khu thiết chế phục vụ người lao động.

Tại đây có hội trường, các lớp yoga, khiêu vũ, đờn ca tài tử miễn phí cùng nhiều khóa học ngoại ngữ, nghề như điện lạnh, sửa xe máy, may mặc, cắt tóc, trang điểm... do công ty phối hợp với các trung tâm đào tạo tổ chức. Kinh phí được doanh nghiệp và công đoàn hỗ trợ.

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Nhiều người theo học đờn ca tài tử. Ảnh: NVCC

Doanh nghiệp cũng đầu tư sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông và nhiều không gian sinh hoạt để công nhân rèn luyện sức khỏe, học tập sau giờ làm. Theo ông Nghiệp, mục tiêu không chỉ tạo sân chơi mà còn giúp người lao động nâng cao kỹ năng, phát triển bản thân. Tuy nhiên, điều trăn trở nhất vẫn là làm sao thu hút ngày càng nhiều công nhân tham gia các lớp học và hoạt động văn hóa.

"Ban Giám đốc công ty luôn quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí để tổ chức các hoạt động. Điều chúng tôi trăn trở nhất là làm sao vận động được nhiều công nhân tham gia học tập và các hoạt động thiết chế văn hóa hơn. Công đoàn sẽ tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa Ban Giám đốc và người lao động để xây dựng mối quan hệ hài hòa, cùng phát triển", ông Cù Phát Nghiệp cho hay. 

Thiết chế từ nhu cầu công nhân

Thực tế ghi nhận cho thấy nhu cầu của người lao động không giống nhau. Với nhiều công nhân, sau một ngày làm việc kéo dài, điều họ ưu tiên vẫn là nghỉ ngơi hoặc cải thiện thu nhập hơn là tham gia các hoạt động văn hóa.

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Công nhân miệt mài làm việc để gia tăng thu nhập 

Chị Lê Thị Mộng Thu (35 tuổi), công nhân làm việc tại Khu chế xuất Linh Trung 2 cho biết, quỹ thời gian sau giờ làm của chị gần như dành trọn cho gia đình. Sau giờ tan ca trở về, chị lo cơm nước, chăm hai con nhỏ rồi kèm con học. Do vậy chị không có thời gian tham gia các hoạt động văn hóa, học tập của công đoàn tổ chức.

Theo chị Thu, điều chị và nhiều đồng nghiệp quan tâm trước hết vẫn là cải thiện thu nhập và giảm bớt áp lực chi tiêu trong cuộc sống.

Với nhiều công nhân, nhất là những người đã có gia đình và con nhỏ, ưu tiên trước hết vẫn là thu nhập và cuộc sống hằng ngày. Vì vậy, để các thiết chế văn hóa phát huy hiệu quả, hoạt động cần được tổ chức phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế của người lao động.

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Buổi học Pickleball của đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Tessellation Bình Dương. Ảnh: NVCC

Đó cũng là cách Công ty TNHH Tessellation Bình Dương (KCN VSIP 1) đang triển khai. Theo ông Tạ Kim Đoan, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty, các thiết chế đều được xây dựng trên cơ sở khảo sát nhu cầu đoàn viên. Doanh nghiệp đã đầu tư sân bóng đá mini, sân pickleball, khu luyện tập thể thao, coffee bar và mô hình siêu thị công đoàn với nhiều mặt hàng thiết yếu giá ưu đãi.

Theo ông Đoan, sau thời gian đưa vào hoạt động, các sân thể thao luôn thu hút đông đảo công nhân, còn siêu thị công đoàn trở thành địa chỉ quen thuộc của gần 3.000 đoàn viên công ty. Quan trọng hơn, các thiết chế không chỉ tạo không gian rèn luyện, giao lưu mà còn góp phần gắn kết người lao động với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

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Tổ chức các cuộc thi thể thao trong nội bộ công ty để công nhân các chuyền, xưởng giao lưu. Ảnh: NVCC

"Trong thời gian tới, Công đoàn sẽ tiếp tục khảo sát nhu cầu của người lao động để phát triển thêm nhiều mô hình thiết thực hơn. Đơn vị sẽ duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động thể thao, văn hóa, chăm lo phúc lợi; nghiên cứu mở rộng các khu vực sinh hoạt chung, bổ sung thêm trang thiết bị phục vụ luyện tập thể thao và các tiện ích dành cho người lao động", ông Tạ Kim Đoan cho hay. 

TP.HCM hiện có gần 8 triệu lao động, trong đó hơn 2,5 triệu là đoàn viên công đoàn. Theo Liên đoàn Lao động TP.HCM, cùng với các thiết chế văn hóa, tổ chức công đoàn đang phát triển nhiều thiết chế khác như nhà ở xã hội, nhà giữ trẻ - mẫu giáo cho con công nhân, đồng thời duy trì các chương trình an sinh thiết thực.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Bùi Thanh Nhân cho biết, mục tiêu là chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần, góp phần để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

 

Kim Dung-CTV Mỹ Duyên/VOV-TP.HCM
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