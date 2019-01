Công ty sản xuất phân bón gây ô nhiễm, người dân Sóc Trăng kêu cứu

PC_Article_AfterShare_1

Trước một số hộ dân, hộ kinh doanh khu vực Quốc lộ 1A, địa bàn xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã có đơn phản ánh về việc Công ty Cổ phần phân bón Bioway Hitech sản xuất phân hữu cơ có nhà máy trong khu công nghiệp An Nghiệp đã gây mùi hôi khó chịu ảnh hưởng đến môi trường khiến cuộc sống và việc kinh doanh.

Công ty cổ phần phân bón Bioway Hitech bị người dân phản ánh gây ô nhiễm.

Ông Nguyễn Quốc Trung, đại diện doanh nghiệp sản xuất bánh Pía, lạp xưởng Quãng Trân, tại ấp An Trạch, xã An Hiệp trên Quốc lộ 1A, gần khu công nghiệp An Nghiệp, cho biết, mùi hôi này đã có từ 3-4 năm trước, có khi bốc mùi khó chịu cả ngày. Gần đây, sau khi người dân và doanh nghiệp phản ánh thì có giảm bớt, cách đôi ba ngày một lần. Việc mùi hôi phát tán mạnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc kinh doanh của doanh nghiệp.

“Điểm dừng chân của chúng tôi bị ảnh hưởng nhiều nhất, do chủ yếu phục vụ khách tham quan từ phương xa đến, mà đến đây thì mùi xuất phát từ phân Bioway ảnh hưởng đến việc kinh doanh mua bán. Khách xuống mà có mùi hôi là họ đi lên xe quay đi luôn không ghé nữa, nên ảnh hưởng doanh số buôn bán rất là lớn”, ông Trung nói.

Cùng chung bức xúc trước sự việc công ty Bioway Hiech trong khu công nghiệp gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến việc buôn bán của gia đình, ông Chung Văn Minh, ở xã An Hiệp, cho biết, khoảng 3 năm nay, những lúc có mùi hôi thối, quán ăn của gia đình thường bị ế ẩm vì khách không thể chịu nổi.

“Khách vô tới đây vừa tính ăn cơm thì ngửi mùi thối là người ta không chịu được, lại đi. Mùi đó nó nồng, khó chịu lắm. Như mình ở đây, lâu năm ngửi riết của phải chịu, nhưng khách lại tới thì chịu không nổi”, ông Minh cho hay.

Văn bản đề nghị tạm ngưng hoạt động sản xuất của công ty.

Người dân cho biết, đã phản ánh, kiến nghị nhiều lần đến cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, khắc phục triệt để vấn đề ô nhiễm. Ông Ngô Phấn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Hiệp, huyện Châu Thành cho biết, ghi nhận phản ánh của bà con về mùi hôi từ khu công nghiệp gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, kinh doanh, xã cũng đã có nhiều văn bản báo cáo đến các ngành chuyên môn cũng như huyện kiến nghị có biện pháp giải quyết mùi hôi để bà con ổn định cuộc sống, an tâm sản xuất, kinh doanh.

“Về phía chính quyền địa phương cũng mong rằng các cơ quan chức năng cũng sớm vào cuộc để làm rõ nguyên nhân. Nếu thật sự là phát sinh từ các doanh nghiệp hay cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp thì cũng sớm giải quyết triệt để cho vấn đề này”, ông Ngô Phấn Khởi cho biết.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng, cho biết, việc tập kết nguyên liệu sản xuất của công ty Bioway Hitech cũng có ảnh hưởng đến môi trường. Cụ thể là mùi hôi thối bốc lên nhưng không phải là thường xuyên mà xảy ra từng thời điểm, mỗi khi công ty đưa nguyên liệu vào sản xuất thì mùi bốc lên.

Ông Kiệt cho biết thêm, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã nhiều lần làm việc, đồng thời đề nghị công ty có giải pháp xử lý mùi hôi không để ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu dân cư cũng như các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Mới đây, người dân sinh sống gần khu công nghiệp tiếp tục có đơn kêu cứu gửi đến cơ quan chức năng mùi hôi gây ảnh hưởng đế đời sống, sản xuất, kinh doanh của bà con. Đơn vị cũng đã có công văn đề nghị công ty tạm dừng sản xuất để đảm bảo không phát tán mùi.

“Cách đây mấy ngày chúng tôi cũng đã có công văn đề nghị công ty tạm dừng sản xuất để đảm bảo không phát tán mùi. Ngoài ra, trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục kiến nghị với các cơ quan chức năng, thẩm quyền xử lý, quản lý nhà nước về môi trường là Sở Tài nguyên môi trường, một số ngành chức năng liên quan và các cơ quan có thẩm quyền cao hơn, chúng tôi trong thời gian tới tiếp tục có cái kiến nghị, đề xuất giải pháp để mà xử lý ổn định về lâu dài sau này”, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng nói.

Cũng theo ông Kiệt, Ban Quản lý đã có công văn gửi Công ty dừng hoặc có phương án đảm bảo không phát tán mùi, nếu không xử lý triệt để cần có phương án di dời nhà máy ra bên ngoài. Nếu công ty chọn phương án di dời, khi đó Ban Quản lý sẽ cùng với đơn vị chức năng đề xuất lãnh đạo tỉnh xem xét có phương án đề xuất hỗ trợ sau.

Trong buổi sáng ngày (11/1), phóng viên có liên hệ với lãnh đạo Công ty Bioway Hitech để nắm thông tin và có ý kiến của doanh nghiệp nhưng với lý do lãnh đạo tiếp đoàn kiểm tra nên không có người hướng dẫn.

Tuy nhiên, trước vụ việc công ty để mùi hôi kéo dài nhiều năm, người dân vẫn mong muốn, cơ quan chức năng có thẩm quyền cần có biện pháp, giải pháp xử triệt để tình trạng gây ô nhiễm đối với công ty Cổ phần phân bón Bioway Hitech, để người dân an tâm sản xuất, kinh doanh./.

