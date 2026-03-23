Công viên ở Hà Nội “thay áo mới”, mở lối cho nhịp sống xanh

Thứ Hai, 18:19, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời gian gần đây, nhiều công viên được tháo dỡ rào, cải tạo góp phần xây dựng thủ đô xanh, văn minh, hiện đại, đồng thời khiến nhiều người dân vô cùng phấn khởi.

 

Từ sáng sớm đến chiều muộn, từng dòng người đổ về Công viên Bách Thảo sau thời gian gỡ bỏ hàng rào, không gian công cộng thông thoáng kết nối trực tiếp với các tuyến phố trung tâm, phục vụ người dân vui chơi giải trí. Đây cũng là mong mỏi của nhiều thế hệ. 

cong vien o ha noi thay ao moi , mo loi cho nhip song xanh hinh anh 1
Người dân đến các công viên thư giãn sau giờ làm

“Ngày nào tôi cũng ra, buổi sáng đi tập thể dục, buổi chiều cho cháu ra chơi. Có rào thì có sự ngăn cách với bên ngoài và tầm nhìn khi không có rào, nó thoải mái hơn",  một người dân chia sẻ.

“Vấn đề xã hội, an ninh an toàn không có vấn đề gì xảy ra thì việc hạ rào đi lại là hợp lý, vì rằng khỏi phải đi xa, ví dụ người nào gần chỗ nào nhất thì vào công viên ngay, không phải đi vòng vèo đến cổng; thêm nữa nếu thu hút được nhiều người vào thì nâng cao sức khỏe nhân dân tốt hơn. Ở đây không khí trong lành, phù hợp với tuổi già", một người dân khác cho biết.

cong vien o ha noi thay ao moi , mo loi cho nhip song xanh hinh anh 2
Đối với nhiều người cao tuổi, không gian công cộng như công viên, vườn hoa là điểm đến mỗi ngày.

Nhiều công viên tại Hà Nội như công viên Nghĩa Đô, công viên Cầu Giấy… cũng được chỉnh trang, nâng cấp để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của người dân, tạo thêm không gian sinh hoạt chung cho cộng đồng. 

“Em học ở gần đây nên mỗi giờ tan học về, em với các bạn thường ra đây ngồi nói chuyện, hóng mát. Sau khi cải tạo, em thấy công viên đẹp, thoáng mát, là không gian lý tưởng để mọi người ra đây trò chuyện, gặp gỡ, tập thể dục”.

“Mình thấy không gian công viên ở đây rất rộng rãi và thoáng mát, có nhiều trò chơi và các hoạt động. Các hoạt động công viên ở đây mình thấy giúp mọi người gắn kết với nhau hơn, dành cho mọi lứa tuổi và giúp mọi người giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc".

“Ngày trước công viên bẩn, nhếch nhác nhưng mà bây giờ thì đẹp hơn. Chúng tôi cảm thấy thích, có máy móc chúng tôi ra đây tập thể dục".

Việc cải tạo, nâng cấp các công viên là kết quả của việc hiện thực hóa Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025”. Trong năm 2025, Hà Nội đã hoàn thành xây mới, cải tạo 70 không gian xanh công cộng, đạt 140% chỉ tiêu được giao. Dù đạt nhiều kết quả tích cực nhưng theo đánh giá của Thành phố Hà Nội, để phục vụ cho khoảng 8,5 triệu dân, số lượng như vậy là chưa đủ. 

Theo KTS Đinh Đăng Hải, Chuyên gia cao cấp Chương trình Thành phố sống tốt, không gian xanh như công viên, vườn hoa là thành phần quan trọng, được ví như lá phổi đô thị, góp phần cần bằng và cải thiện chất lượng môi trường sống: “Cây xanh và không gian xanh là một trong những hạ tầng đô thị cần phải đảm bảo. Ở các loại đô thị các nhau ở các khu vực đô thị khác nhau, diện tích cây xanh và không gian xanh chiếm khoảng 10-30%. Tuy nhiên, quỹ đất công luôn chịu áp lực của các nhu cầu sử dụng khác nhau. Trong thời gian tới, cần có quy định cụ thể về hành lang pháp lý xuyên suốt quốc gia, cấp tỉnh, thành phố, các khu dân cư để đảm bảo rằng không gian công cộng và không gian xanh là một trong những hạ tầng đô thị được ưu tiên, được đặt lên hàng đầu.”

cong vien o ha noi thay ao moi , mo loi cho nhip song xanh hinh anh 3
Khu vui chơi tại công viên được chỉnh trang, nâng cấp.

Việc tháo dỡ hàng rào, cải tạo và nâng cấp các công viên không chỉ mang lại những khoảng xanh giữa lòng đô thị, mà còn mở ra một cách tiếp cận mới trong phát triển đô thị: lấy con người làm trung tâm, đề cao sự kết nối và phát triển không gian chung. Tuy nhiên, để những không gian mở này thực sự phát huy giá trị lâu dài, cần có sự đồng bộ trong quy hoạch, quản lý và ý thức giữ gìn từ mỗi người dân.

Minh Quyên/ VOV1
