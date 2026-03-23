Linh vật ngựa tại Công viên Thương Bạc, thành phố Huế bất ngờ bốc cháy

Thứ Hai, 11:05, 23/03/2026
VOV.VN - Tối 22/3, một linh vật ngựa trang trí tại Công viên Thương Bạc, thành phố Huế bất ngờ bốc cháy.

 Thời điểm linh vật ngựa bị cháy, khu vực công viên Thương Bạc, thành phố Huế khá đông người đang đi dạo. Nhiều người đã sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh vụ cháy và chia sẻ trên mạng xã hội.

 
Cháy linh vật ngựa tại Công viên Thương Bạc, thành phố Huế. Ảnh cắt từ Clip
Linh vật ngựa tại Công viên Thương Bạc, thành phố Huế trang trí trong dịp Tết

Đại diện Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố Huế cho biết, nguyên nhân vụ cháy được nhận định có thể do chập điện từ hệ thống đèn LED trang trí gắn trên linh vật. Linh vật ngựa này được dựng trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, nằm trong chuỗi các tiểu cảnh trang trí theo chủ đề ngựa tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Huế.

Linh vật ngựa trang trí tại Công viên Thương Bạc, thành phố Huế

Hình tượng được thiết kế dựa trên cảm hứng từ Thánh Gióng cưỡi ngựa bay lên trời, kết hợp với phong cách Long Mã – linh vật mang ý nghĩa văn hóa truyền thống của vùng đất cố đô. Theo kế hoạch ban đầu, các linh vật trang trí chỉ được trưng bày trong khoảng một tháng sau Tết và sẽ được thu hồi. Tuy nhiên, do chưa kịp triển khai tháo dỡ thì sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, có biện pháp khắc phục.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh phải vào bệnh viện

VOV.VN - Một học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa, thành phố Huế bị giáo viên chủ nhiệm dùng thước gỗ đánh vào tay, dẫn đến chấn thương phải nhập viện.

Chém người rồi trốn sang Campuchia, hai đối tượng bị bắt khi quay về Huế

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Huế vừa bắt giữ 2 đối tượng truy nã gồm Nguyễn Phi Long, sinh năm 2008, trú phường Kim Long và Vũ Bá Ngọc Sơn, sinh năm 2007, trú phường Phú Xuân để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Phát hiện nữ sinh tử vong trong phòng trọ, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra

VOV.VN - Ngày 19/3, cơ quan chức năng tại TP Huế đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc một nữ sinh được phát hiện tử vong trong phòng trọ trên địa bàn phường An Cựu.

