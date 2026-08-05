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CSGT Hà Nội xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh, xe tự chế trên đường

Thứ Tư, 16:00, 05/08/2026
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VOV.VN - Chỉ trong hơn nửa tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã xử lý 472 trường hợp vi phạm liên quan đến xe tự sản xuất, lắp ráp, chở hàng cồng kềnh và kéo theo xe, vật khác. Động thái này nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giữ gìn mỹ quan đô thị.

CSGT Hà Nội liên tiếp phát hiện xe máy chở hàng cồng kềnh

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ 15/7 đến 1/8, lực lượng CSGT Hà Nội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, chở hàng hóa vượt quá quy định hoặc kéo theo xe, vật khác khi tham gia giao thông.

csgt ha noi xu ly hang loat xe cho hang cong kenh, xe tu che tren duong hinh anh 1
Lực lượng CSGT TP Hà Nội xử lý hàng loạt vi phạm.

Kết quả, lực lượng chức năng đã xử lý 472 trường hợp vi phạm, gồm 86 trường hợp sử dụng xe tự sản xuất, lắp ráp, tịch thu toàn bộ 86 phương tiện; 242 trường hợp chở hàng cồng kềnh; 135 trường hợp điều khiển xe kéo theo xe khác hoặc vật khác và 9 trường hợp vi phạm khác. Tổng số tiền xử phạt hơn 200 triệu đồng, đồng thời tạm giữ 8 phương tiện.

Điển hình như trong sáng 3/8, trên tuyến đường Cổ Linh (phường Long Biên), Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 đã triển khai tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền và xử lý các trường hợp điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chở hàng hóa vượt quá giới hạn cho phép.

Chỉ trong hơn một giờ làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp chở nông sản cồng kềnh. Nhiều bao tải rau, củ, quả được chất cao, nhô rộng sang hai bên thân xe, thậm chí che khuất tầm nhìn của người điều khiển, tiềm ẩn nguy cơ va chạm với các phương tiện lưu thông cùng chiều.

Tại hiện trường, CSGT đã phân tích những nguy cơ mất an toàn từ việc xếp hàng hóa quá khổ, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông.

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, việc chở hàng hóa cồng kềnh không chỉ làm giảm khả năng điều khiển phương tiện mà còn hạn chế tầm quan sát, gây khó khăn khi chuyển hướng, tránh, vượt hoặc lưu thông qua các nút giao.

Đặc biệt, hàng hóa nhô ra phía sau hoặc hai bên xe có thể va quệt với các phương tiện khác, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, việc sử dụng xe tự sản xuất, lắp ráp không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật hoặc điều khiển phương tiện kéo theo xe khác, vật khác cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là trên những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn.

csgt ha noi xu ly hang loat xe cho hang cong kenh, xe tu che tren duong hinh anh 2
Chỉ trong hơn nửa tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã xử lý 472 trường hợp vi phạm liên quan đến xe tự sản xuất, lắp ráp, chở hàng cồng kềnh và kéo theo xe, vật khác.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không sử dụng xe tự sản xuất, lắp ráp tham gia giao thông; không chở hàng hóa vượt quá giới hạn cho phép; không điều khiển xe kéo theo xe khác hoặc vật khác trái quy định.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, việc tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn giao thông không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính người điều khiển và những người tham gia giao thông khác, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.

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Vì sao Cục CSGT đề xuất cấm mượn làn ngược chiều để vượt?

VOV.VN - Cục CSGT đề xuất không cho phép phương tiện mượn làn ngược chiều để vượt xe đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo Cục CSGT, đây không phải là cấm vượt hoàn toàn, mà là thay đổi tư duy tổ chức giao thông nhằm giảm tai nạn, đặc biệt trên các tuyến đường đèo dốc, quanh co và khuất tầm nhìn.

Văn Ngân/VOV.VN
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