CSGT Hà Nội xử lý nhiều xe dù, bến cóc sau thông tin VOV.VN phản ánh

Ngày 19/9/2019, sau khi báo điện tử VOV.VN đăng bài phản ánh: Hà Nội "bó tay" với xe dù, bến cóc? phản ánh thực trạng nhiều phương tiện cố tình đi sai luật, sự "tung hoành" của các loại xe dù khiến giao thông thủ đô tại khu vực Đường Cống hộp, đoạn nối khu đô thị Đồng Tầu - Sông Sét (quận Hoàng Mai) thêm hỗn loạn. Mặc dù khu vực này đã có nhiều biển cấm phương tiện ô tô một chiều theo giờ, nhưng vào khung giờ cấm, các loại ô tô từ 04 - 16 chỗ vẫn ngang nhiên hoạt động gây cản trở, ùn tắc giao thông.

Tình trạng xe dù hoạt động ngang nhiên đang khiến giao thông Thủ đô thêm hỗn loạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ngày 22/10 Phòng CSGT công an TP Hà Nội đã có phản hồi thông tin mà VOV.VN phản ánh.



Văn bản do Thượng tá Phạm Văn Hậu- Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khẳng định, những thông tin VOV.VN nêu là đúng, góp phần tích cực trong công tác nắm tình hình, giúp lực lượng CSGT Hà Nội chủ động trong việc bố trí lực lượng, hướng dẫn, điều tiết giao thông, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Cán bộ chiến sỹ Đội CSGT số 14 Phòng CSGT công an TP Hà Nội kiểm tra xe có dấu hiệu vi phạm trên đường Giải Phóng.

“Phòng CSGT xin chân thành cám ơn quý báo đã thường xuyên duy trì công tác trao đổi thông tin, phối hợp tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố”, nội dung văn bản nêu.

Liên quan đến thông tin trên, Phòng CSGT - CATP Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của VOV.VN, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT số 14 thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch số 69 ngày 06/5/2019 của Phòng CSGT về "Tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố". Trong đó triển khai lực lượng, tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp xe khách vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến, địa bàn phụ trách, đặc biệt là trên các tuyến đường theo phản ánh của báo chí.

Từ ngày 23/9 đến ngày 10/10/2019, Đội CSGT số 14 - Phòng CSGT đã xử lý 147 trường hợp vi phạm, tạm giữ 02 phương tiện, 145 bộ giấy tờ, tuớc 51 giấy phép lái xe.

Phối hợp có hiệu quả với Công an quận Hoàng Mai, Thanh tra GTVT Hoàng Mai trong công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp xe khách vi phạm; Phòng CSGT đã làm việc với Công an phường Hoàng Liệt, Công an phường Giáp Bát, đội CSGT Trật tự Công an quận Hoàng Mai để phối hợp, phân công nhiệm vụ của các đơn vị trong việc xử lý xe khách vi phạm.

Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan, tổ chức làm việc với lãnh đạo bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm đề nghị lực lượng bảo vệ phối hợp với các cư quan chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vục bến xe.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp, lái xe hoạt động trên địa bàn và tại các bến xe. Đồng thời tổ chức cho các doanh nghiệp vận tải ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, từ ngày 23/9 đến ngày 10/10/2019, Đội CSGT số 14 - Phòng CSGT đã xử lý 147 trường hợp vi phạm, tạm giữ 02 phương tiện, 145 bộ giấy tờ, tuớc 51 giấy phép lái xe; các hành vi vi phạm: dừng đỗ sai quy định: 74 trường hợp; đón, trả khách sai quy định: 42 trường hợp; không có hợp đồng vận chuyển: 03 trường hợp...

Trong thời gian tới, Phòng CSGT chỉ đạo Đội CSGT số 14 tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng các phương tiện vi phạm trên tuyến.

“Phối hợp chặt chẽ với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, lái xe, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến luôn an toàn, thông suốt. Phòng CSGT- Công an TP Hà Nội rất mong VOV.VN tiếp tục phối hợp, trao đổi thông tin giúp lực lượng CSGT thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”, văn bản nêu rõ./.