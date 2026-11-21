Ở thôn Thái Niên, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, con đường gom dọc đường sắt đang dần thành hình nhờ bà con tự nguyện hiến đất. Khi xã có chủ trương mở tuyến đường gom dân sinh, xóa các lối đi tự mở qua đường sắt, việc vận động không phải chuyện dễ. Với người nông dân, đất là tài sản tích cóp cả đời, là chỗ dựa của con cháu, nên nhiều nhà còn đắn đo.

Cụ Trương Đức Quý, 92 tuổi, bên tuyến đường sắt qua thôn Thái Niên, nơi gia đình cụ hiến đất mở đường gom.

Ông bà hiến đất trước

Người gật đầu đầu tiên lại là cụ Trương Đức Quý, 92 tuổi, cùng cụ bà Vân, 85 tuổi. Bà Lê Thị Thu, trưởng thôn Thái Niên, kể lại: "Ông bảo ủng hộ làm đường là chúng tôi rất ủng hộ. Nhà nước đã có chủ trương thì ông bà chấp hành".

Ông bà hiến 150m² đất, tự dỡ hàng rào, mái tôn để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Không chỉ nhà mình hiến đất, cụ Quý còn gọi các con, các cháu cùng làm. "Vận động hết cả con cháu, gia đình tôi đã cùng nhau hiến đất để cho nông thôn làm đường", cụ Quý nói.

Cụ Quý và cụ Vân bên phần đất gia đình đã hiến, nơi hàng rào vừa được dỡ bỏ để làm đường.

Ba thế hệ một nhà cùng hiến đất mở đường

Lời ông bà nói, con cháu nghe. Nhà người con trai là anh Trương Quang Quỳnh và chị Đoàn Thị Quê hiến 150m² đất, cũng dỡ hàng rào, mái tôn. Đến đời các cháu, nhà cháu nội Trương Quang Lập hiến 50m², dỡ hàng rào, mái tôn; nhà cháu ngoại Trần Tuấn Anh hiến 150m². Cộng lại, ba thế hệ nhà cụ Quý đã hiến đất 500m² cho con đường.

Cụ ông Trương Đức Quý (phải), cụ bà Vân (giữa) và con dâu Đoàn Thị Quê (trái).

Chị Đoàn Thị Quê chia sẻ, cả nhà từ bố mẹ, vợ chồng chị đến các con, các cháu đều đồng lòng hiến đất cho con đường này. "Mong muốn từ bao nhiêu năm tháng nay là hôm nay mới được con đường này. Chúng tôi rất phấn khởi", chị Quê nói.

Chị Đoàn Thị Quê mong ngóng con đường mới từ nhiều năm nay.

Người già đi trước, con cháu theo sau, rồi cả xóm cùng làm. 24 hộ dân thôn Thái Niên đã tự nguyện hiến gần 6.000m² đất ở và đất vườn. Tính cả ngày công và hoa màu, phần bà con góp vào con đường ước khoảng 2,5 tỷ đồng.

Người dân thôn Thái Niên thu dọn gạch sau khi tự tháo dỡ tường bao, hiến đất làm đường.

Từ hiến đất đến con đường của cả thôn

Tuyến đường gom dài 1,3km dọc đường sắt qua thôn Thái Niên được mở rộng lên 5 đến 6m, đang dần thành hình. Khi hoàn thành, bà con sẽ không còn phải băng qua đường ray để ra đường lớn.

Tuyến đường gom dọc đường sắt qua thôn Thái Niên đang dần thành hình trên phần đất bà con tự nguyện hiến.

Con đường ở Thái Niên là một phần trong phong trào làm đường giao thông nông thôn mà xã Bảo Thắng phát động năm nay, với hơn 18km đường đang được mở rộng, nâng cấp. Đây cũng là kết quả của phong trào hiến đất làm đường đang lan tỏa ở nhiều địa phương.

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng cho biết: "Tuyến đường này mở rộng ra thì thuận lợi cho nhân dân đi lại, đưa các cháu học sinh đến trường, đồng thời cũng là thuận lợi cho việc phát triển kinh tế. Chúng tôi khẳng định đường giao thông như mạch máu của con người. Đường được mở rộng đến đâu thì thuận lợi cho nhân dân sản xuất, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân".

Con đường ở Thái Niên không chỉ làm bằng đất và bê tông. Nó bắt đầu từ cái gật đầu của cụ ông 92 tuổi và cụ bà 85 tuổi, từ những hàng rào, mái tôn được dỡ đi, từ lời ông gọi con cháu cùng hiến đất. Khi người già nhất làng đi trước, cả làng sẽ cùng bước theo.