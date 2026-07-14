Cử tri Hà Nội yêu cầu giải quyết dứt điểm những vướng mắc về bồi thường, tái định cư

Phát biểu thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2026 tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa XVII sáng 14/7, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, cử tri và nhân dân Thủ đô đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện Luật Thủ đô năm 2026.

MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề nghị Thành phố tiếp tục đẩy cải tạo chung cư cũ, phát triển nhà ở xã hội

Theo bà Bùi Huyền Mai, cử tri đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND đối với phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. 6 tháng đầu năm 2026 kinh tế - xã hội Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều điểm sáng nổi bật trong các lĩnh vực thu ngân sách, đầu tư công, thương mại, du lịch, các dự án hạ tầng chiến lược được đẩy mạnh, an sinh xã hội được bảo đảm…, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố ước đạt 404.087 tỷ đồng, bằng 62,2% dự toán năm và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2025. Thành phố đã khởi công nhiều dự án trọng điểm như các tuyến đường sắt đô thị, nhà ở xã hội, công trình chống ngập... Cử tri và nhân dân hoan nghênh chính quyền Hà Nội đã tích cực ban hành nhiều văn bản, chính sách nhằm hiện thực hóa Luật Thủ đô

Bên cạnh những kết quả đạt được, MTTQ TP Hà Nội cho biết cử tri vẫn bày tỏ nhiều băn khoăn về những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Đáng chú ý, cử tri tiếp tục quan tâm đến việc tháo gỡ, xử lý 5 điểm nghẽn trọng yếu để phát triển bền vững của Thủ đô: ùn tắc giao thông, úng ngập đô thị, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng, an toàn thực phẩm. Thực tế, việc khắc phục ô nhiễm môi trường không khí, nước thải còn chậm; việc phân loại rác tại nguồn chưa hiệu quả, công tác thu gom rác có lúc chưa kịp thời

Ngoài ra, vấn đề về giáo dục còn gặp khó khăn về trường, lớp công lập khu vực nội thành; công tác y tế, chăm sóc, khám chữa bệnh cho người dân có nơi còn hạn chế...; tình hình an ninh trật tự xã hội, tình trạng lừa đảo công nghệ cao qua điện thoại, mạng xã hội; giả danh cơ quan công an, cơ quan chức năng để thực hiện dịch vụ công trực tuyến giả mạo, hoặc mời gọi đầu tư tài chính, chứng khoán; lừa đảo núp bóng các công ty, tổ chức quy mô lớn, nhiều người gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, gây lo lắng trong tầng lớp yếu thế.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị Thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội; cải tạo, sửa chữa nhà chung cư cũ; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ chung cư còn chậm gây bức xúc trong nhân dân; hoạt động của các Ban quản lý, Ban quản trị các tòa nhà, khu chung cư còn nhiều bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Đối với với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và chủ trương xây dựng “Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng” cử tri đồng tình, đây là chiến lược trọng tâm của Hà Nội nhằm chuyển đổi trục không gian đô thị từ "quay lưng vào sông" sang "hướng ra sông" nhằm tạo ra diện mạo mới cho Thủ đô. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều ý kiến cử tri và nhân dân đề nghị Hà Nội có các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phù hợp để đảm bảo cuộc sống sinh kế cho người dân trong khu vực.

Từ thực tiễn tổng hợp ý kiến cử tri, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội kiến nghị HĐND thành phố tiếp tục ưu tiên ban hành các nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026; tăng cường giám sát việc thực hiện các dự án liên quan đến 5 điểm nghẽn của Thủ đô, công tác thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, an toàn thực phẩm, đặc biệt tại trường học.

Đối với UBND TP Hà Nội, MTTQ đề nghị tiếp tục chỉ đạo quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn phát triển; đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm; giải quyết dứt điểm những vướng mắc về bồi thường, tái định cư, nhất là tại dự án Trục cảnh quan sông Hồng; bảo đảm sinh kế cho người dân bị thu hồi đất.

Bên cạnh đó, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch cho các xã vùng xa; tăng cường đấu tranh với buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính sau sáp nhập đơn vị hành chính; đồng thời thúc đẩy cải tạo chung cư cũ, phát triển nhà ở xã hội và cấp sổ hồng cho người dân.