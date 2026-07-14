Thu ngân sách 6 tháng của Sơn La cao nhất trong 5 năm qua

Theo ông Hà Minh Đức, Trưởng Thuế tỉnh Sơn La, kết quả này có được nhờ kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng tích cực (GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,02%); hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trọng điểm ổn định; số thu từ khu vực sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp Nhà nước Trung ương, doanh nghiệp Nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... đều tăng cao so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp duy trì ổn định hoạt động sản xuất, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Sơn La.

Cùng với đó, ngành Thuế Sơn La cũng chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, bám sát từng nguồn thu, từng địa bàn và tiến độ thực hiện theo tháng, quý. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và 75 xã phường trong thực hiện nhiệm vụ.

"6 tháng đầu năm cũng là thời điểm thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh từ quản lý khoán sang thu theo kê khai, Thuế tỉnh Sơn La đã tích cực trong tuyên truyền, hướng dẫn, và khối hộ kinh doanh cũng đã đóng góp rất khá cho ngân sách. Chúng tôi cũng đã tích cực rà soát nguồn thu, đánh giá nguồn thu có rủi ro còn tiềm ẩn để tập trung quản lý, khơi thông nguồn lực, tăng thu, chống thất thu…", ông Hà Minh Đức chia sẻ.

Theo Trưởng Thuế tỉnh Sơn La, đây là kết quả thu ngân sách 6 tháng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây

Để hoàn thành mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, ngành Thuế Sơn La đề ra 9 nhóm giải pháp. Trong đó tập trung phối hợp thực hiện hiệu quả dự toán thu, rà soát các nguồn thu phát sinh, khai thác tích cực các khoản thu; Đổi mới, đa dạng hóa hình thức hỗ trợ về chính sách thuế phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm thực tế của từng địa bàn;

Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh; triển khai các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; tập trung khai thác hiệu quả dữ liệu hóa đơn điện tử, tờ khai thuế, dữ liệu đăng ký thuế và các nguồn dữ liệu liên thông...