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Cải chính

Cử tri TP.HCM băn khoăn việc gợi ý sử dụng dịch vụ xã hội hoá để làm thủ tục nhanh

Chủ Nhật, 17:01, 13/09/2026
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VOV.VN - Đối với việc xã hội hoá giải quyết thủ tục hành chính tại TP.HCM, cử tri đề nghị làm rõ nếu có tình trạng phân biệt đối xử hoặc gợi ý sử dụng dịch vụ xã hội hóa để được giải quyết nhanh.

Ngày 13/9, chương trình Dân hỏi - chính quyền trả lời tháng 9/2026 với chủ đề “Xã hội hóa hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính” được Thường trực HĐND TP.HCM phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TP (HTV) tổ chức.

Cử tri Phạm Quang Lâm (phường Tân Định) nêu câu hỏi về cơ chế bảo đảm hồ sơ của người dân được giải quyết đúng quy trình, đúng hạn khi nộp qua đơn vị xã hội hoá. Cử tri Lâm cũng đề nghị làm rõ nếu có tình trạng phân biệt đối xử hoặc gợi ý sử dụng dịch vụ xã hội hóa để được giải quyết nhanh.

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TP.HCM có cơ chế kiểm soát khi xã hội hoá giải quyết thủ tục hành chính.

Trả lời cử tri, ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM khẳng định người dân có thể tự nguyện sử dụng dịch vụ xã hội hóa, hoặc trực tiếp thực hiện tại các trung tâm hành chính công, hoặc thực hiện qua hình thức trực tuyến.

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Ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM.

Người dân có thể phản ánh vấn đề thông qua ứng dụng Công dân số TP.HCM, qua tổng đài 1022 hoặc đường dây nóng của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và trung tâm hành chính công các cấp.

Về mức giá dịnh vụ, ông Thơm cho biết: Đơn vị liên quan sẽ tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định. Thành phố ban hành khung giá tối đa, các tổ chức cung ứng chỉ được quyết định mức giá trong khung này.

Những công việc thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước sẽ do ngân sách nhà nước chi trả. Các tiện ích nâng cao mà người dân, doanh nghiệp tự lựa chọn thì do người sử dụng chi trả trên cơ sở thỏa thuận với đơn vị cung ứng.  Trường hợp không sử dụng dịch vụ xã hội hóa, người dân, doanh nghiệp vẫn có thể tiếp cận dịch vụ công bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc bưu chính công ích.

Đối với việc đảm bảo chất lượng khi xã hội hoá, ông Thơm khẳng định Thành phố quy định cụ thể công đoạn, tiêu chí đối với đơn vị tham gia. Các sở ngành cũng phải đảm bảo sự kiểm soát của mình.

"Phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo quá trình từ khâu tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy mới tròn vai trách nhiệm của lãnh đạo các sở ban ngành có thẩm quyền giải quyết hồ sơ", ông Thơm nhấn mạnh.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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