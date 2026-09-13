Cà Mau triển khai các giải pháp xây dựng công dân số

Trong đẩy mạnh các giải pháp để xây dựng công dân số, tỉnh Cà Mau sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế và thủ tục hành chính. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, tái cấu trúc quy trình, tích hợp chữ ký số công cộng trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) để người dân ký trực tiếp trên các biểu mẫu, tờ khai.

Nâng cao chất lượng phục vụ hành chính là một trong những mục tiêu Cà Mau hướng tới trong chuyển đổi số.

Tỉnh cũng giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu điều chỉnh chính sách phí, lệ phí theo hướng miễn, giảm cho người dân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đối với việc mở rộng tiện ích số, Cà Mau đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp tài khoản VNeID mức độ 2, tích hợp các dịch vụ công thiết yếu và hỗ trợ người dân mở tài khoản ngân hàng, sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Sở KH&CN được giao nghiên cứu, ban hành các chính sách ưu đãi về SIM viễn thông, hạ tầng truy cập internet và chữ ký số dành riêng cho các nhóm đối tượng yếu thế.

Song song đó, để xây dựng công dân số, tỉnh Cà Mau phát huy vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ trong việc "đi từng ngõ, gõ từng nhà". Lực lượng này có nhiệm vụ hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, tích hợp giấy tờ cá nhân, thực hiện thủ tục trên môi trường mạng và trang bị kỹ năng an toàn thông tin.

Tỉnh Cà Mau đề ra nhiều giải pháp đồng bộ để xây dựng công dân số.

Đồng thời, các đơn vị chức năng của UBND tỉnh Cà Mau cũng sẽ tham mưu để tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Công dân số Việt Nam" vào 15/10 tới đây, nhằm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chuyển đổi số trong cộng đồng.

Những nội dung trên được nêu ra trong Kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành, về phát triển công dân số trên địa bàn. Việc ban hành kế hoạch với các giải pháp cụ thể, lộ trình rõ ràng thể hiện quyết tâm của Cà Mau trong việc thu hẹp khoảng cách số, giúp người dân thụ hưởng thụ tối đa lợi ích từ chính quyền số và kinh tế số mang lại.

Quá trình chuyển đổi số đã qua, tỉnh Cà Mau xác định, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực và đang tập trung triển khai nhóm giải pháp nhằm sớm hình thành thế hệ công dân số.