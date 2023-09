Cửa ngõ ra vào TP.HCM thông thoáng trong sáng ngày cuối nghỉ lễ 2/9

Ngày đầu nghỉ lễ: Giao thông thông thoáng, các địa phương đảm bảo ATGT

VOV.VN - Ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh, các địa phương trên cả nước ghi nhận giao thông thông thoáng, các lực lượng công an được điều động, tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.