Hai trạm BOT Bến Thủy thu phí trở lại từ ngày 25/11

Thực hiện văn bản số 8029 ngày 20/11/2026 của Cục Đường bộ Việt Nam, hai trạm thu phí BOT Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 sẽ chính thức tổ chức thu phí trở lại từ 0h ngày 25/11/2026.

Trên cơ sở chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, công tác thu phí sử dụng đường bộ tại trạm BOT Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 sẽ thực hiện trở lại từ ngày 25/11.

Việc thu phí được thực hiện bằng hình thức điện tử tự động không dừng (ETC) và thu phí hỗn hợp tại tất cả các làn theo quy định của Chính phủ. Do đó, các chủ phương tiện cần kiểm tra, bảo đảm tài khoản giao thông có đủ số dư trước khi lưu thông qua trạm.

Hai trạm thu phí này thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP Vinh (tỉnh Nghệ An) và dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh). Cả hai dự án được triển khai theo hình thức hợp đồng BOT, do Công ty CP Tập đoàn Cienco4 làm nhà đầu tư, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh là doanh nghiệp dự án.

Để bảo đảm giao thông trong những ngày đầu thu phí trở lại, doanh nghiệp dự án đã bố trí nhân sự trực điều tiết, phân luồng 24/24h, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng địa phương.

Đại diện doanh nghiệp dự án cho biết: "Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh đã bố trí đầy đủ nhân sự trực điều tiết, phân luồng 24/24h trong những ngày đầu thu phí trở lại, phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT cùng lực lượng chức năng địa phương để đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt".

Nhà đầu tư đã và đang chỉ đạo doanh nghiệp dự án huy động thiết bị, máy móc, tích cực duy tu, sửa chữa, bảo đảm êm thuận và an toàn giao thông trên hai tuyến QL1 đoạn tránh Vinh và QL1 đoạn Vinh - Hà Tĩnh.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong thời gian tạm dừng thu phí từ ngày 20/10 đến hết ngày 24/11/2026, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đã nghiêm túc, tích cực huy động nhân lực, thiết bị và tài chính để sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên tuyến.

Việc chấp thuận cho hai trạm thu phí hoạt động trở lại được thực hiện trên cơ sở quy định pháp luật và kết quả kiểm tra hiện trường của cơ quan chuyên môn. Đoàn kiểm tra có sự tham gia của Khu Quản lý đường bộ II, Sở Xây dựng và Phòng Cảnh sát giao thông - Công an hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Khắc phục hơn 30.948m² mặt đường hư hỏng

Trong thời gian tạm dừng thu phí, Tập đoàn Cienco4 đã chỉ đạo doanh nghiệp dự án triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí, đồng thời duy trì công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên toàn tuyến.

Để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đã huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị, tổ chức 2 dây chuyền thi công bê tông nhựa đồng bộ. Các thiết bị được huy động gồm máy cào bóc, xe vận chuyển, máy rải, hệ thống lu và các thiết bị phụ trợ.

Đến nay, đơn vị quản lý, khai thác đã khắc phục hơn 30.948m² mặt đường hư hỏng.

Các mũi thi công được triển khai đồng loạt trên tuyến, tập trung cào bóc và thảm lại mặt đường bê tông nhựa. Đến nay, tổng diện tích mặt đường được cào bóc, thảm lại đạt hơn 30.948m².

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự án tổ chức xử lý các vị trí hằn lún vệt bánh xe bằng bê tông nhựa, khắc phục hư hỏng cục bộ, sơn kẻ lại vạch đường, chỉnh trang và bổ sung hệ thống biển báo hiệu, cọc tiêu nhằm bảo đảm điều kiện khai thác.

Quá trình sửa chữa được Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ II và các Văn phòng Quản lý đường bộ khu vực theo dõi, kiểm tra, đôn đốc. Tiến độ và khối lượng thi công được doanh nghiệp dự án tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng ngày, hằng tuần theo quy định.

Đáng chú ý, ngày 17/11/2026, Khu Quản lý đường bộ II đã chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá kết quả khắc phục hư hỏng trên toàn tuyến.

Quá trình sửa chữa được Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ II và các Văn phòng Quản lý đường bộ khu vực theo dõi, kiểm tra, đôn đốc.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận những nỗ lực của nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án trong thời gian tạm dừng thu phí, đồng thời kiểm đếm, xác nhận khối lượng công việc đã hoàn thành.

Theo thông tin từ doanh nghiệp dự án, đến nay, toàn bộ các hư hỏng trên tuyến đã được khắc phục đạt yêu cầu; không còn vị trí hư hỏng ở mức độ nặng và điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuy nhiên, các mũi thi công vẫn tiếp tục bám sát hiện trường để xử lý kết cấu mặt đường theo hướng bền vững, kết hợp duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và kịp thời khắc phục những hư hỏng phát sinh.

Việc hai trạm BOT Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 thu phí trở lại từ ngày 25/11 được thực hiện sau khi cơ quan quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả sửa chữa. Cùng với việc tổ chức thu phí, công tác điều tiết giao thông và theo dõi chất lượng mặt đường sẽ tiếp tục được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.