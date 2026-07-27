Cuộc đua với thời gian để giải mã ADN hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Hơn 10.000 mẫu hài cốt liệt sĩ đang được Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, xử lý để xác định danh tính. Sau mỗi mẩu xương là quy trình phân tích nghiêm ngặt kéo dài nhiều tuần và hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình sau hàng chục năm xa cách.
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VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, khát vọng đưa các liệt sĩ chưa rõ danh tính trở về quê hương vẫn cháy bỏng. Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giám định ADN mở ra cơ hội xác định danh tính, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.
VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, khát vọng đưa các liệt sĩ chưa rõ danh tính trở về quê hương vẫn cháy bỏng. Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giám định ADN mở ra cơ hội xác định danh tính, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.
VOV.VN - Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, những ngày này, tại Gia Lai, lực lượng Công an tỉnh đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai đợt cao điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
VOV.VN - Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, những ngày này, tại Gia Lai, lực lượng Công an tỉnh đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai đợt cao điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
VOV.VN - Ngày 23/7, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thu nhận hơn 1.500 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.
VOV.VN - Ngày 23/7, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thu nhận hơn 1.500 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.