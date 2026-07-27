Cuộc đua với thời gian để giải mã ADN hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Nhiều mẫu hài cốt liệt sĩ đã được chôn cất từ 50-80 năm, chất lượng ADN suy giảm nghiêm trọng, khiến việc giám định gặp không ít khó khăn. Bằng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, các cán bộ Trung tâm Giám định ADN đang nỗ lực tìm lại danh tính cho những người đã ngã xuống.