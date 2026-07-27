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Cuộc đua với thời gian để giải mã ADN hài cốt liệt sĩ

Thứ Hai, 17:15, 27/07/2026
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VOV.VN - Nhiều mẫu hài cốt liệt sĩ đã được chôn cất từ 50-80 năm, chất lượng ADN suy giảm nghiêm trọng, khiến việc giám định gặp không ít khó khăn. Bằng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, các cán bộ Trung tâm Giám định ADN đang nỗ lực tìm lại danh tính cho những người đã ngã xuống.

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Hành trình giải mã ADN hơn 10.000 hài cốt liệt sĩ chờ ngày trở về

VOV.VN - Hơn 10.000 mẫu hài cốt liệt sĩ đang được Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, xử lý để xác định danh tính. Sau mỗi mẩu xương là quy trình phân tích nghiêm ngặt kéo dài nhiều tuần và hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình sau hàng chục năm xa cách.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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