Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ: Nối nhịp đưa các anh trở về

Triển khai tháng cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin, Công an tỉnh Hưng Yên tập trung cao độ, huy động nhiều lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo trực tiếp các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương tiến hành rà soát, lập danh sách, xác minh thông tin thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trên cơ sở rà soát, Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã trực tiếp liên hệ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi người dân đều hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa của việc thu nhận mẫu ADN, tạo sự đồng thuận cũng như tích cực trong quá trình triển khai thực hiện. Đối với các trường hợp người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn, cán bộ, chiến sĩ chủ động hướng dẫn tận tâm với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bộ Công an triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN

Trung tá Nguyễn Thị Lệ Oanh, Phó Trưởng Công an xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên cho biết: “Để công tác thu nhận mẫu diễn ra thuận lợi, Công an xã đã rà soát kỹ số thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện lấy mẫu, chủ động bố trí phương tiện đưa đón đến trụ sở thực hiện. Với những cụ già, người sức khỏe yếu, không thể đi lại, chúng tôi phối hợp cùng tổ công tác đến tận nhà để thu nhận mẫu. Đối với các thân nhân ở xa, có hoàn cảnh khó khăn, Công an xã cũng chủ động đề xuất hỗ trợ chi phí đi lại, tạo điều kiện để mọi người tham gia hành trình thu nhận mẫu ADN”.

Tại Thanh Hóa, hiện vẫn còn hàng chục nghìn liệt sĩ chưa xác định hoặc thiếu thông tin về phần mộ. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo công an các xã, phường trên toàn tỉnh đã tập trung rà soát, cập nhật danh sách, đối chiếu thông tin từng trường hợp, bảo đảm thu nhận đúng người, đúng đối tượng, đúng thân nhân theo quy định; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, sẵn sàng phục vụ công tác thu nhận mẫu.

Lực lượng chức năng cập nhật thông tin về thân nhân liệt sĩ

Đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ đang cư trú ngoài tỉnh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với công an các địa phương nơi thân nhân đang sinh sống để tổ chức thu nhận theo quy định; đồng thời hướng dẫn cụ thể các gia đình thực hiện việc lấy mẫu tại nơi cư trú. Qua đó, Thanh Hóa là một trong những địa phương hoàn thành sớm việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ và hiện cũng là địa phương có số lượng mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đã thu nhận lớn nhất cả nước. Hiện, tỉnh có 8 liệt sĩ đã được xác định thông tin bằng phương pháp giám định ADN.

Thân nhân liệt sỹ được lấy mẫu ADN

Thiếu tá Lê Văn Thi, Phó Trưởng Công an xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Là lực lượng công an cơ sở, chúng tôi có điều kiện tiếp xúc, gắn bó với người dân nhiều nhất nên thấu hiểu nỗi mong mỏi của những gia đình có thân nhân là liệt sĩ chưa tìm được hoặc chưa xác định được danh tính. Có những người mẹ, người chị chỉ mong tìm được con, được em để rồi sau đó cũng mãn nguyện. Họ sống bằng niềm hy vọng một ngày được đón người thân trở về. Chính những câu chuyện ấy khiến chúng tôi càng thấm thía trách nhiệm của mình, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thu nhận mẫu ADN, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa rõ thông tin. Với mỗi cán bộ, chiến sĩ công an, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc”.

Thân nhân liệt sỹ được lấy mẫu sinh phẩm ADN

Với “Mệnh lệnh từ trái tim”, Chiến dịch "500 ngày đêm" đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Bộ Công an đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ dành tất cả tâm huyết, trách nhiệm, chạy đua với thời gian, tập trung cao độ tổ chức rà soát, tạo lập dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm, thu thập, phân tích, đồng bộ mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời xây dựng ngân hàng Gen, làm cơ sở để đối sánh dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Kết quả từ khi thực hiện đến nay, đã cập nhật hơn 758.000 thông tin liệt sĩ, trong đó có hơn 393.000 liệt sĩ đã xác định được thông tin phần mộ. Đối với liệt sĩ chưa xác định thông tin, đã cập nhật hơn 384.000 thông tin thân nhân theo dòng mẹ. Đồng thời tiến hành thu và lưu trữ gàn 135.000 mẫu; phân tích và đồng bộ hơn 53.000 mẫu vào Cơ sở dữ liệu căn cước. Qua đối sánh đã phát hiện và công nhận danh tính đối với 25 trường hợp liệt sĩ.

Thông tin thân nhân liệt sỹ được cập nhật

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, Bộ Công an xác định, 6 tháng cuối năm nay là thời gian vàng hết sức quan trọng, quyết định kết quả của Chiến dịch "500 ngày đêm" đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, Bộ Công an quyết liệt chỉ đạo Công an đơn vị, địa phương phát huy sức mạnh của toàn lực lượng CAND tập trung cao độ để triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn quốc.

“Bộ Công an quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phát huy sức mạnh của toàn lực lượng Công an nhân dân triển khai đợt cao điểm thu mẫu ADN sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn quốc với quyết tâm đến hết năm 2026 sẽ đạt 100%. Đồng thời đẩy nhanh thực hiện phân tích đồng bộ, tạo lập dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ; tiếp tục nhận dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ từ các đơn vị giám định để tiến hành đối sánh với dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ và trả kết quả kèm theo các thông tin khác của thân nhân liệt sĩ nhằm phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Xác minh thân nhân liệt sỹ lẫy mẫu ADN

Mỗi kết quả đối sánh ADN thành công không đơn thuần là một thành tựu của khoa học công nghệ. Đó còn là niềm hạnh phúc vỡ òa của những gia đình đã chờ đợi suốt hàng chục năm; là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Và trên hết, đó là hành trình nhân văn đang được các cấp, các ngành kiên trì thực hiện để không một liệt sĩ nào bị lãng quên, không một sự hy sinh nào bị khuất lấp trong dòng chảy thời gian.

Với lực lượng Công an, hành trình đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng những thành tựu của khoa học hiện đại, niềm hy vọng ấy đang ngày càng trở nên hiện thực hơn. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay chính là một hạt giống của hy vọng. Đó không chỉ là dữ liệu phục vụ giám định mà còn chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của toàn xã hội đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.