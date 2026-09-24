Cứu 3 thuyền viên trôi dạt trên biển

Khoảng 21h ngày 23/9, Đồn Biên phòng Tân Thành, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, nhận được thông tin phối hợp từ Đồn Biên phòng Phú Tân về việc phương tiện thủy mang số đăng ký ĐT.27351 gặp sự cố trên biển.

Ba thuyền viên bị nạn trên biển đã được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cứu hộ kịp thời

Phương tiện đang hành trình từ cửa biển theo sông Cửa Tiểu vào nội địa. Khi đến khu vực phao luồng hàng hải số 18, cách bờ biển ấp Pháo Đài, xã Tân Phú Đông khoảng 0,5 hải lý về phía Nam, bất ngờ bị sóng to, gió lớn đánh chìm. Ba thuyền viên trên phương tiện rơi xuống biển và trôi dạt giữa lúc điều kiện thời tiết bất lợi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ tìm kiếm cứu nạn của Đồn Biên phòng Tân Thành khẩn trương phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Phú Tân triển khai tìm kiếm. Sau một thời gian tổ chức cứu nạn, lực lượng chức năng đã tiếp cận và cứu vớt an toàn cả 3 thuyền viên.

Các thuyền viên sau đó được đưa vào Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Tiểu để nhân viên quân y kiểm tra, chăm sóc sức khỏe. Hiện sức khỏe của cả 3 nạn nhân đã ổn định.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục thông báo vị trí phương tiện bị chìm đến các đơn vị liên quan, nhằm chủ động cảnh báo, bảo đảm an toàn cho các phương tiện hoạt động trên biển và xử lý vụ việc theo quy định.