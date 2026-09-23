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Cần Thơ cứu vớt 5 ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ Tư, 15:15, 23/09/2026
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VOV.VN - Sáng 23/9, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề, Đồn Biên phòng Trung Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tiếp nhận 5 ngư dân gặp nạn trên biển được một tàu cá hoạt động gần khu vực phát hiện, cứu vớt và đưa vào bờ bàn giao cho lực lượng chức năng.

Vào khoảng 20h ngày 22/9, Đồn Biên phòng Trung Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ nhận được thông tin từ ông Nguyễn Văn Hảo, chủ phương tiện CM-92044-TS, về việc phương tiện gặp nạn trên biển tại tọa độ 09°07'46"N - 106°27'33"E (cách cảng cá Trần Đề khoảng 24 hải lý). Thời điểm xảy ra sự cố, trên phương tiện có 5 ngư dân, gồm: Trần Phước Nghiệm (sinh năm 1990), thuyền trưởng; Nguyễn Hoàng Thạch (sinh năm 1992); Võ Văn Toàn (sinh năm 1997), Lý Văn Tình, sinh năm 2000 và Nguyễn Quốc Hiệp, sinh năm 1987 cùng quê tỉnh Cà Mau.

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Cán bộ đồn Biên phòng Trung Bình tiếp nhận 5 ngư dân

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Trung Bình đã báo cáo Ban Chỉ huy BĐBP thành phố nắm, chỉ đạo và thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, đồng thời triển khai các biện pháp phối hợp nhằm kịp thời hỗ trợ các ngư dân gặp nạn.

Đến khoảng 20h30 phút cùng ngày, tàu cá CM-08032-TS do ông Lê Văn Phúc (sinh năm 1979, trú tại xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ) làm thuyền trưởng thông báo đã phát hiện và cứu vớt toàn bộ 5 ngư dân trên phương tiện CM-92044-TS.

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Cán bộ Quân y đồn Biên phòng Trung Bình thăm khám sức khỏe cho các ngư dân

Đến khoảng 8h50 phút ngày 23/9, tàu cá CM-08032-TS đưa 5 ngư dân về Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề để bàn giao cho lực lượng chức năng. Đồn Biên phòng Trung Bình đã cử cán bộ đơn vị và nhân viên quân y tổ chức tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân.

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Cán bộ đồn Biên phòng Trung Bình nắm bắt thông tin nguyên nhân tàu cá gặp nạn từ các ngư dân

Qua xác minh ban đầu, phương tiện CM-92044-TS gặp nạn trong quá trình hoạt động trên biển do ảnh hưởng của sóng to, gió lớn. Rất may, toàn bộ 5 ngư dân trên phương tiện đã được tàu cá hoạt động gần khu vực phát hiện, cứu vớt kịp thời.

Sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Trung Bình tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe, hoàn tất các thủ tục cần thiết và phối hợp với gia đình để hỗ trợ đưa các ngư dân về địa phương.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
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