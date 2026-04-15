Cứu nạn thành công 1 du khách bị lạc trong rừng sâu khi tham quan Thác Bản Giốc

Thứ Tư, 15:04, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khu du lịch Thác Bản Giốc vừa phối hợp với Công an xã Đàm Thủy và Đồn Biên phòng Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng tìm kiếm và cứu nạn thành công 1 du khách bị lạc trong rừng sâu trong khi đi tham quan khu vực này.

Vào khoảng 16 giờ chiều ngày 14/4, bà Nguyễn Thị Thịnh (SN 1954, trú tại Thôn Văn Đông, xã Bắc Đông Quảng, tỉnh Hưng Yên) tham quan Khu du lịch Thác Bản Giốc. Sau khi kết thúc hành trình tham quan và di chuyển trở lại bãi đỗ xe, bà Thịnh không may bị lạc vào khu vực rừng phía sau khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Bản Giốc.

 Ngay khi nhận được thông tin từ phía đoàn khách, BQL Khu du lịch Thác Bản Giốc đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Công an xã Đàm Thủy và Đồn Biên phòng Đàm Thủy nhanh chóng triển khai các phương án tìm kiếm. Sau hơn 1 giờ đồng hồ tích cực tìm kiếm trong điều kiện địa hình rừng núi phức tạp, lực lượng chức năng đã phát hiện và tiếp cận được du khách tại khu vực rừng sâu, cách bãi đỗ xe khoảng 5 km. Tại thời điểm được tìm thấy, du khách có dấu hiệu mệt nhưng sức khỏe cơ bản ổn định và đã được hỗ trợ đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn.

Sự việc trên là lời cảnh báo đối với du khách khi tham quan tại các khu du lịch có địa hình rừng núi, cần tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn của Ban quản lý, không tự ý tách đoàn hoặc di chuyển vào khu vực nguy hiểm, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
