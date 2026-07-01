Cứu hộ 1 chú tê tê Java quý hiếm bị kiệt sức ở Khe Sanh
VOV.VN - Một chú tê tê Java quý hiếm, bị kiệt sức vừa được người dân ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị phát hiện, bàn giao cơ quan chức năng để cứu hộ trước khi thả về môi trường tự nhiên.
Trước đó, ngày 29/6, bà Ngô Thị Hoài Phương, trú thôn Tân Xuyên, xã Khe Sanh phát hiện một cá thể động vật hoang dã trong tình trạng suy yếu nên trình báo chính quyền địa phương.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là tê tê Java (tên khoa học Manis javanica), nặng hơn 4kg, thuộc Nhóm IB - loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Tại thời điểm tiếp nhận, chú tê tê này có biểu hiện kiệt sức, ít vận động và bị thương ở chân trước bên phải nên cần được cứu hộ chuyên sâu.
Để bảo đảm việc cứu hộ đúng quy định, UBND xã Khe Sanh đã phối hợp với lực lượng Kiểm lâm bàn giao con tê tê này cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp nhận, chăm sóc và phục hồi sức khỏe. Đồng thời, hoàn tất các thủ tục để thả về môi trường tự nhiên theo quy định của pháp luật.