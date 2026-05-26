Cải chính

Diễn biến mới vụ nghi ngộ độc bánh mì khiến nhiều người nhập viện ở Gia Lai

Thứ Ba, 11:30, 26/05/2026
VOV.VN - Sáng 26/5, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo khẩn về công tác xử lý vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại hộ kinh doanh bánh mì Lâm Huyền, địa chỉ 252 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông.

Theo báo cáo của ngành Y tế, từ chiều 22/5, nhiều người dân xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt và đau đầu sau khi sử dụng bánh mì tại cơ sở trên.

Nhiều bệnh nhân bị ngộ độc bánh mì đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai

Qua điều tra ban đầu, Công ty May Trung Nam đã đặt mua bánh mì phục vụ công nhân tăng ca chiều 22/5, gồm 28 ổ bánh mì thập cẩm với các thành phần như chả lụa, chả da bao, thịt ba chỉ thưng, pa tê, bơ sốt trứng gà tươi, dưa món, rau ngò và 18 ổ bánh mì chan nước không nhân.

Đến khoảng 23h cùng ngày, 15 người xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm như đau bụng, tiêu chảy cấp, nôn, buồn nôn và sốt. Trong số này, 12 người phải nhập viện điều trị, 3 người tự theo dõi tại nhà.

Ngoài số bánh mì bán cho công ty, cơ sở bánh mì Lâm Huyền khai báo trong ngày 22/5 đã tiêu thụ khoảng 200 ổ bánh mì thập cẩm.

Theo thống kê đến 6h ngày 26/5, đã có 89 bệnh nhân liên quan vụ việc phải điều trị tại các cơ sở y tế; trong đó có 10 trường hợp đã xuất viện, chưa ghi nhận ca tử vong. Hiện đa số bệnh nhân sức khỏe ổn định, các triệu chứng giảm rõ rệt.

Ngay sau vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh  Gia lai đã phối hợp điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm và kiểm tra cơ sở kinh doanh liên quan.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu ngành Y tế tập trung điều trị bệnh nhân, đồng thời giao các cơ quan chức năng sớm xác định nguyên nhân vụ việc. Nếu phát hiện hành vi sử dụng hóa chất, phụ gia không bảo đảm an toàn thực phẩm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn tỉnh trong cao điểm du lịch từ tháng 6 đến tháng 9/2026.

Hoàng Qui/VOV- Tây Nguyên
Tin liên quan

Làm rõ vụ 75 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai
VOV.VN - Chiều 25/5, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm khẩn trương làm rõ việc 75 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở một cửa hàng tại phường Quy Nhơn Đông.

81 ca nghi bị ngộ độc tại Trường Tiểu học Kim Đồng (Đồng Tháp)
VOV.VN - Theo báo cáo của UBND phường Sa Đéc, đến nay có 81 ca nghi bị ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn bán trú của Trường Tiểu học Kim Đồng; trong đó có 73 học sinh và 8 người nhà giáo viên.

Yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ 62 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Tháp
VOV.VN - Sau vụ 62 học sinh nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Kim Đồng, tỉnh Đồng Tháp, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn thực phẩm.

