Cứu nạn thành công 2 người mắc kẹt trong ô tô tải tại Hải Phòng

Rạng sáng 8/4/2026, tại khu vực tổ dân phố 7, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giao thông. Một xe ô tô tải đâm vào tường nhà dân, khiến 2 người bị mắc kẹt trong cabin, không thể tự thoát ra.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hải Phòng đã điều động 1 xe chữa cháy cùng bộ thiết bị cắt phá thủy lực đến hiện trường, đồng thời đề nghị chi viện 1 xe cứu nạn cứu hộ của Đội khu vực 4 và phối hợp lực lượng y tế tổ chức cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ triển khai các phương án và đưa nạn nhân ra ngoài an toàn

Tại hiện trường, xe ô tô tải biển kiểm soát 36C-456.xx bị lật ngang, phần đầu đâm vào cột điện, cabin biến dạng nghiêm trọng. Nam tài xế bị kẹt sau vô lăng, người phụ nữ đi cùng bị kẹt chân tại ghế phụ. Cả hai đều bị chảy máu nhiều vị trí. Lực lượng y tế đã tiến hành truyền dịch ngay tại hiện trường trong quá trình lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã sử dụng thiết bị, khẩn trương triển khai phương án cứu nạn. Khoảng 1 tiếng sau, các lực lượng đã đưa được nạn nhân nữ ra ngoài và giải cứu thành công nạn nhân nam, bàn giao cho lực lượng y tế Bệnh viện Việt Tiệp đưa đi cấp cứu.

Hai người bị nạn là ông Đ.V.M. (sinh năm 1977) và bà N.T.H. (sinh năm 1980), đều bị gãy chân, đa chấn thương phần mềm, mất máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi hoàn tất công tác cứu nạn, các lực lượng đã bàn giao hiện trường cho Công an phường Thủy Nguyên xử lý theo quy định, đồng thời thông báo cho ngành điện lực khắc phục cột điện bị hư hỏng, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực.