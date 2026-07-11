Đã đưa toàn bộ nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc vào bờ, không còn người mất tích

Chiều 11/7, một vụ lật ca nô chở khách du lịch xảy ra trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang, khiến nhiều người thương vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Phóng viên Đài TNVN đã trao đổi với Thượng tá Nguyễn Trọng Phú, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cảng An Thới - lực lượng trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Phương tiện và công tác cứu hộ tại Phú Quốc

PV: Thưa đồng chí, Đồn Biên phòng Cảng An Thới đã triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn như thế nào?

Thượng tá Nguyễn Trọng Phú: Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã điều động 2 tàu biên phòng cùng 35 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương cơ động ra hiện trường phối hợp với các lực lượng tham gia cứu hộ.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã cứu vớt toàn bộ 36 nạn nhân, trong đó có 21 người còn sống và 15 người tử vong. Các nạn nhân đều đã được đưa vào bờ để bàn giao cho các cơ quan chức năng và cơ sở y tế.

PV: Khi tiếp cận hiện trường, công tác cứu hộ gặp những khó khăn gì?

Thượng tá Nguyễn Trọng Phú: Thời điểm xảy ra vụ việc, sóng trên biển khoảng cấp 4, sóng lớn khiến việc tiếp cận hiện trường và cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Trong quá trình di chuyển ra hiện trường, lực lượng chức năng ưu tiên tiếp cận, cứu những nạn nhân còn nổi trên mặt nước và còn khả năng bơi. Những trường hợp bị chìm sâu dưới nước đã không qua khỏi.

PV: Đến thời điểm này, công tác tìm kiếm cứu nạn đã hoàn tất hay chưa, thưa đồng chí?

Thượng tá Nguyễn Trọng Phú: Đến nay, lực lượng chức năng đã cứu vớt toàn bộ các nạn nhân, không còn trường hợp mất tích trên biển.

PV: Qua vụ việc này, đồng chí có khuyến cáo gì đối với các đơn vị vận tải hành khách và du khách khi tham gia các hoạt động du lịch trên biển?

Thượng tá Nguyễn Trọng Phú: Thông thường, khi thời tiết, sóng gió vượt ngưỡng an toàn, lực lượng Biên phòng đều phát thông báo cảnh báo để các phương tiện chủ động phòng tránh.

Tuy nhiên, trong vụ việc hôm nay, diễn biến sóng gió xảy ra rất đột ngột và khó lường. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra các yếu tố kỹ thuật của phương tiện cũng như quá trình điều khiển của thuyền trưởng để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Theo đánh giá ban đầu, nếu chỉ xét điều kiện thời tiết tại thời điểm trước khi xảy ra sự cố thì ca nô vẫn đủ điều kiện hoạt động.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Ngay sau vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 47/CĐ-TTg, yêu cầu tỉnh An Giang tập trung cứu chữa người bị nạn, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, khẩn trương điều tra nguyên nhân; đồng thời giao Bộ Công an điều tra vụ việc, Bộ Xây dựng rà soát công tác bảo đảm an toàn vận tải hành khách bằng đường thủy và Bộ Ngoại giao phối hợp thực hiện công tác bảo hộ công dân đối với các nạn nhân quốc tịch Ấn Độ.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy An Giang, vụ tai nạn xảy ra khi ca nô AG-26751 chở 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên từ Hòn Mây Rút trở về cảng quốc tế An Thới. Khi phương tiện còn cách cảng khoảng 400 m thì gặp gió lớn và bị lật. Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã cứu vớt toàn bộ 36 người; 21 người sống sót và 15 người tử vong. Tỉnh An Giang cũng chỉ đạo rà soát toàn bộ hoạt động vận tải khách bằng đường thủy tại đặc khu Phú Quốc, đồng thời phối hợp các cơ quan ngoại giao hỗ trợ gia đình các nạn nhân và xử lý các vấn đề liên quan.