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Phường Hải Châu ở Đà Nẵng giảm gần 85% số tổ dân phố sau sắp xếp

Thứ Ba, 17:53, 30/06/2026
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VOV.VN - Chiều nay (30/6), phường Hải Châu tổ chức Hội nghị công bố các quyết định thành lập Chi bộ, Tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các chức danh ở khu dân cư, đồng thời tri ân các cán bộ thôi tham gia công tác.

Tại hội nghị, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng công bố các quyết định thành lập Chi bộ, Tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các chức danh Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư sau sắp xếp; đồng thời tri ân những người hoạt động không chuyên trách thôi công tác tại khu dân cư.

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Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu, TP Đà Nẵng phát biểu

Theo đó, sau khi sắp xếp, phường Hải Châu giảm từ 332 tổ dân phố xuống còn 51 tổ dân phố, giảm gần 85% so với trước đó. Trong đó, tổ dân phố có quy mô nhỏ nhất là 450 hộ dân và lớn nhất là 813 hộ dân. Cùng với đó, 173 chi bộ khu dân cư với 3.910 đảng viên được sắp xếp còn 51 chi bộ. Hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư cũng được kiện toàn đồng bộ.

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Trao quyết định cho các Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư sau sắp xếp

Sau sắp xếp, phường Hải Châu có 522 cán bộ thôi đảm nhiệm các chức danh ở khu dân cư. Việc sắp xếp tổ dân phố, tổ chức Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư là chủ trương lớn, có ý nghĩa lâu dài nhằm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

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Tri ân người hoạt động không chuyên trách thôi công tác

“Chúng tôi hy vọng rằng với lần sắp xếp này và sự lựa chọn các đồng chí như một cánh tay nối dài của chính quyền cũng như của phường, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước một cách hiệu lực, hiệu quả”, Ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết.

Kỳ họp thông qua 24 nghị quyết quan trọng, trong đó tán thành chủ trương thành lập 10 phường mới_0.JPG

Đà Nẵng thành lập 10 phường mới

VOV.VN - Chiều 29/6, tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI đã thông qua 24 nghị quyết quan trọng, trong đó tán thành chủ trương thành lập 10 phường mới trên cơ sở nguyên trạng 10 xã, tạo nền tảng thúc đẩy quá trình đô thị hóa và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Tuyết Lê/VOV- Miền Trung
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