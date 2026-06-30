Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 30/6 đến ngày 4/7/2026 tại Phố đi bộ Bạch Đằng, phường Hoà Cường, thành phố Đà Nẵng. Lễ hội quy tụ 25 đoàn Lân-Sư-Rồng tiêu biểu đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với những màn thi đấu hấp dẫn, nghệ thuật.

Nghi thức khai mạc Lễ hội Lân-Sư-Rồng Hòa Cường- Đà Nẵng mở rộng lần thứ I năm 2026

Lễ hội được tổ chức theo mô hình không gian văn hóa cộng đồng với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như khu ẩm thực, giới thiệu sản phẩm OCOP, gian hàng khởi nghiệp sáng tạo, cuộc thi vẽ tranh, các trò chơi dân gian và các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Biểu diễn Lân-Sư-Rồng

Đáng chú ý Chương trình nghệ thuật "Bách thiện hiếu vi tiên -Tri ân cha mẹ" cùng các hoạt động an sinh xã hội được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng.

Đông đảo người dân và du khác đến xem Lễ hội Lân- Sư- Rồng Hòa Cường- Đà Nẵng

Ban tổ chức trao cờ cho các đội thi

Thông qua sự kiện này nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, đồng thời tạo thêm sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc phục vụ người dân và du khách trong mùa hè.

Lễ hội Lân- Sư -Rồng Hòa Cường- Đà Nẵng thu hút đông đảo người dân và du khách

Tiết mục đánh trống tại chương trình

Tiết mục Biểu diễn Lân- Sư- Rồng

Chị Phan Thị Thùy Trang ở phường An Hải, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến xem lễ hội lân sư rồng thành phố Đà Nẵng trên phố đi bộ Bạch Đằng, lễ hội thật sự sôi động náo nhiệt, mình và gia đình bất ngờ không gian lễ hội tại đây, quy mô và có nhiều hoạt động trải nghiệm. Tôi mong muốn có thêm nhiều lễ hội như thế này và nhiều hoạt động hơn nữa để dành cho người dân cũng như du khách có không gian trải nghiệm”.

Hàng trăm người đồng diễn Yoga quốc tế-Đà Nẵng 2026 VOV.VN - Hàng trăm người cùng tham gia Chương trình Đồng diễn Yoga quốc tế - Đà Nẵng 2026 với chủ đề "Yoga - Sống khỏe theo năm tháng" diễn ra chiều nay (26/6) tại Công viên APEC (phường Hải Châu).