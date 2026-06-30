English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lễ hội Lân-Sư-Rồng Hòa Cường - Đà Nẵng mở rộng lần thứ I năm 2026

Thứ Ba, 22:16, 30/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối nay (30/6), tại phố đi bộ Bạch Đằng nối dài, thành phố Đà Nẵng, khai mạc Lễ hội Lân-Sư-Rồng Hòa Cường mở rộng lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Khát vọng vươn mình”.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 30/6 đến ngày 4/7/2026 tại Phố đi bộ Bạch Đằng, phường Hoà Cường, thành phố Đà Nẵng. Lễ hội quy tụ 25 đoàn Lân-Sư-Rồng tiêu biểu đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với những màn thi đấu hấp dẫn, nghệ thuật.

le hoi lan-su-rong hoa cuong - Da nang mo rong lan thu i nam 2026 hinh anh 1
Nghi thức khai mạc Lễ hội Lân-Sư-Rồng Hòa Cường- Đà Nẵng mở rộng lần thứ I năm 2026

Lễ hội được tổ chức theo mô hình không gian văn hóa cộng đồng với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như khu ẩm thực, giới thiệu sản phẩm OCOP, gian hàng khởi nghiệp sáng tạo, cuộc thi vẽ tranh, các trò chơi dân gian và các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống.

le hoi lan-su-rong hoa cuong - Da nang mo rong lan thu i nam 2026 hinh anh 2
Biểu diễn Lân-Sư-Rồng

Đáng chú ý Chương trình nghệ thuật "Bách thiện hiếu vi tiên -Tri ân cha mẹ" cùng các hoạt động an sinh xã hội được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng. 

le hoi lan-su-rong hoa cuong - Da nang mo rong lan thu i nam 2026 hinh anh 3
Đông đảo người dân và du khác đến xem Lễ hội Lân- Sư- Rồng Hòa Cường- Đà Nẵng
le hoi lan-su-rong hoa cuong - Da nang mo rong lan thu i nam 2026 hinh anh 4
 Ban tổ chức trao cờ cho các đội thi

Thông qua sự kiện này nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, đồng thời tạo thêm sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc phục vụ người dân và du khách trong mùa hè.

le hoi lan-su-rong hoa cuong - Da nang mo rong lan thu i nam 2026 hinh anh 5
Lễ hội Lân- Sư -Rồng Hòa Cường- Đà Nẵng thu hút đông đảo người dân và du khách
le hoi lan-su-rong hoa cuong - Da nang mo rong lan thu i nam 2026 hinh anh 6
Tiết mục đánh trống tại chương trình  
le hoi lan-su-rong hoa cuong - Da nang mo rong lan thu i nam 2026 hinh anh 7
 Tiết mục Biểu diễn Lân- Sư- Rồng

Chị Phan Thị Thùy Trang ở phường An Hải, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến xem lễ hội lân sư rồng thành phố Đà Nẵng trên phố đi bộ Bạch Đằng, lễ hội thật sự sôi động náo nhiệt, mình và gia đình bất ngờ không gian lễ hội tại đây, quy mô và có nhiều hoạt động trải nghiệm. Tôi mong muốn có thêm nhiều lễ hội như thế này và nhiều hoạt động hơn nữa để dành cho người dân cũng như du khách có không gian trải nghiệm”.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phường Hải Châu ở Đà Nẵng giảm gần 85% số tổ dân phố sau sắp xếp
Phường Hải Châu ở Đà Nẵng giảm gần 85% số tổ dân phố sau sắp xếp

VOV.VN - Chiều nay (30/6), phường Hải Châu tổ chức Hội nghị công bố các quyết định thành lập Chi bộ, Tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các chức danh ở khu dân cư, đồng thời tri ân các cán bộ thôi tham gia công tác.

Phường Hải Châu ở Đà Nẵng giảm gần 85% số tổ dân phố sau sắp xếp

Phường Hải Châu ở Đà Nẵng giảm gần 85% số tổ dân phố sau sắp xếp

VOV.VN - Chiều nay (30/6), phường Hải Châu tổ chức Hội nghị công bố các quyết định thành lập Chi bộ, Tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các chức danh ở khu dân cư, đồng thời tri ân các cán bộ thôi tham gia công tác.

Đà Nẵng chi hơn 40 tỷ đồng chăm lo đời sống, tinh thần người lao động
Đà Nẵng chi hơn 40 tỷ đồng chăm lo đời sống, tinh thần người lao động

VOV.VN - 6 tháng đầu năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, tinh thần người lao động với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng. Đây là thông tin được nêu ra tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chiều nay (29/6).

Đà Nẵng chi hơn 40 tỷ đồng chăm lo đời sống, tinh thần người lao động

Đà Nẵng chi hơn 40 tỷ đồng chăm lo đời sống, tinh thần người lao động

VOV.VN - 6 tháng đầu năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, tinh thần người lao động với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng. Đây là thông tin được nêu ra tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chiều nay (29/6).

Miền núi Đà Nẵng chủ động phòng cháy rừng trong cao điểm nắng nóng
Miền núi Đà Nẵng chủ động phòng cháy rừng trong cao điểm nắng nóng

VOV.VN - Đang mùa nắng nóng, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng Kiểm Lâm thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở, nghiêm cấm người dân đốt thực bì, xử lý thực bì trong thời điểm nắng nóng.

Miền núi Đà Nẵng chủ động phòng cháy rừng trong cao điểm nắng nóng

Miền núi Đà Nẵng chủ động phòng cháy rừng trong cao điểm nắng nóng

VOV.VN - Đang mùa nắng nóng, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng Kiểm Lâm thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở, nghiêm cấm người dân đốt thực bì, xử lý thực bì trong thời điểm nắng nóng.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc