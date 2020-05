Đà Nẵng chi 14 tỷ để nâng cao trình độ ngoại ngữ cho lực lượng công an

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an thành phố nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Thành phố chi hơn 14 tỷ đồng cử cán bộ, chiến sĩ đi học ngoại ngữ để có thể giao tiếp với người nước ngoài.

CSGT Đà Nẵng hướng dẫn khách du lịch nước ngoài tham gia giao thông đảm bảo an toàn.

Những năm gần đây, người nước ngoài, đặc biệt là khách du lịch nhập cảnh vào Đà Nẵng ngày càng tăng. Riêng năm 2019, có gần 3,7 triệu lượt người nước ngoài đến Đà Nẵng, tăng hơn 37% so với năm 2018, chủ yếu là người Hàn Quốc và Trung Quốc. Tình trạng người nước ngoài vi phạm pháp luật cũng có chiều hướng gia tăng, trong khi đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an thành phố có trình độ và khả năng giao tiếp thành thạo ngoại ngữ còn hạn chế. Vì vây, cần thiết phải đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ chiến sỹ thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài để tiện khi giao tiếp.



Theo kế hoạch, Công an thành phố Đà Nẵng chia thành 2 giai đoạn, từ nay đến năm 2030 dự kiến sẽ cử hơn 1.400 cán bộ, chiến sĩ đi học ngoại ngữ tiếng Anh, Hàn, Trung Quốc... Trước mắt, ưu tiên những cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài như: Cảnh sát giao thông, xuất nhập cảnh, quản lý hành chính, cán bộ điều tra, cảnh sát khu vực, an ninh quận, huyện…

CSGT Đà Nẵng hướng dẫn khách du lịch vi phạm khi tham gia giao thông

Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an thành phố sẽ ký kết với Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng để đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ: “Qua khảo sát, Công an thành phố thấy cần thiết phải nâng cao ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi đã báo cáo UBND thành phố và được UBND thành phố đồng ý hỗ trợ cho công an thành phố. Một số bộ phận thường xuyên có tiếp xúc với người nước ngoài như CSGT, xuất nhập cảnh, một số bộ phận làm công tác nghiệp vụ sẽ cử đi học. Tùy theo cấp độ và đối tượng có thể học tăng cường hoặc học cơ bản. Trước mắt là học cơ bản, sau đó nâng cao”./.