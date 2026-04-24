  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đà Nẵng chi gần 500 tỷ đồng làm kè khẩn cấp, “chặn” sạt lở sông Thu Bồn

Thứ Sáu, 22:29, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sạt lở nghiêm trọng tại khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa (ven sông Thu Bồn) và tình trạng xói lở bờ biển Hội An buộc TP Đà Nẵng phải ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp hai tuyến kè gần 500 tỷ đồng nhằm bảo vệ dân cư và hạ tầng trước mùa mưa bão năm 2026.

Ngày 24/4, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và xử lý xói lở bờ biển Hội An.

Dự án nhằm ứng phó, khắc phục hậu quả sạt lở, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và hệ thống hạ tầng ven sông, ven biển trước mùa mưa bão năm 2026.

Khu vực kè An Lương, xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng sau mưa lũ năm 2025

Công trình được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng triển khai. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 500 tỷ đồng, trong đó tuyến kè sông Thu Bồn khoảng 210 tỷ đồng, kè biển Hội An khoảng 290 tỷ đồng.

Tuyến kè bờ biển Hội An được xây dựng nhằm hạn chế xói lở, góp phần tái tạo bãi biển. Tuyến kè chia thành 3 khu vực, tổng chiều dài gần 2km, bám theo hiện trạng bờ biển.

Nhiều đoạn bờ sông Thu Bồn tại An Lương bị khoét sâu, uy hiếp khu dân cư

Tuyến kè sông Thu Bồn được đầu tư để ngăn chặn sạt lở khu vực An Lương, bảo vệ tài sản, tính mạng người dân. Công trình chia làm 2 đoạn, tổng chiều dài gần 1,5km. UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu sớm lựa chọn nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công; hoàn thiện hồ sơ và tổ chức triển khai đúng quy định. Các sở, ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn để dự án thực hiện đúng tiến độ. 

“Người dân của xã Duy Nghĩa rất mong muốn Trung ương, thành phố Đà Nẵng sớm đầu tư xây dựng kiên cố cái tuyến kè này. Nếu được đầu tư sẽ góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương và quan trọng nhất là đảm bảo tính mạng của nhân dân trong khu vực”, ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, Tp Đà Nẵng cho biết.

Hiện trường sạt lở tại kè An Lương, nguy cơ mất an toàn cho người dân ven sông

Trước đó, cuối tháng 10 năm ngoái, mưa lớn kéo dài, nước lũ từ thượng nguồn khiến khu vực bờ kè An Lương bị sạt lở nghiêm trọng. Sóng lớn đánh vào bờ làm nhiều đoạn kè bị khoét sâu, hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm hộ dân.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây gia tăng, uy hiếp nhà dân
VOV.VN - Sạt lở bờ Đông sông Vàm Cỏ Tây qua xã Mỹ Thạnh (Tây Ninh) đang diễn biến phức tạp, xuất hiện “hàm ếch” ăn sâu, đe dọa trực tiếp nhà cửa và tài sản của người dân. Chính quyền địa phương đã kích hoạt các biện pháp khẩn cấp, đồng thời báo cáo tỉnh để có hướng xử lý lâu dài, giảm thiểu rủi ro.

VOV.VN - Sạt lở bờ Đông sông Vàm Cỏ Tây qua xã Mỹ Thạnh (Tây Ninh) đang diễn biến phức tạp, xuất hiện “hàm ếch” ăn sâu, đe dọa trực tiếp nhà cửa và tài sản của người dân. Chính quyền địa phương đã kích hoạt các biện pháp khẩn cấp, đồng thời báo cáo tỉnh để có hướng xử lý lâu dài, giảm thiểu rủi ro.

Xảy ra hàng loạt vụ sạt lở, thiệt hại nhiều tỷ đồng ở Cà Mau

VOV.VN - Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra vào lúc 4h sáng ngày 24/4 trên tuyến sông Đầm Dơi, thuộc địa bàn ấp 1, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

VOV.VN - Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra vào lúc 4h sáng ngày 24/4 trên tuyến sông Đầm Dơi, thuộc địa bàn ấp 1, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Sạt lở đê bao đang thi công ở Tây Ninh do nền đất yếu mùa khô

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, nguyên nhân vụ sạt lở đoạn đê bao sông Lò Gạch dài khoảng 60m xảy ra ngày 12/4/2026 tại xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An trước đây) là nền đất yếu, kết hợp mực nước xuống thấp trong mùa khô làm mất ổn định mái đê trong quá trình thi công.

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, nguyên nhân vụ sạt lở đoạn đê bao sông Lò Gạch dài khoảng 60m xảy ra ngày 12/4/2026 tại xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An trước đây) là nền đất yếu, kết hợp mực nước xuống thấp trong mùa khô làm mất ổn định mái đê trong quá trình thi công.

