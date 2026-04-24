Đà Nẵng chi gần 500 tỷ đồng làm kè khẩn cấp, “chặn” sạt lở sông Thu Bồn

Ngày 24/4, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và xử lý xói lở bờ biển Hội An.

Dự án nhằm ứng phó, khắc phục hậu quả sạt lở, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và hệ thống hạ tầng ven sông, ven biển trước mùa mưa bão năm 2026.

Khu vực kè An Lương, xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng sau mưa lũ năm 2025

Công trình được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng triển khai. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 500 tỷ đồng, trong đó tuyến kè sông Thu Bồn khoảng 210 tỷ đồng, kè biển Hội An khoảng 290 tỷ đồng.

Tuyến kè bờ biển Hội An được xây dựng nhằm hạn chế xói lở, góp phần tái tạo bãi biển. Tuyến kè chia thành 3 khu vực, tổng chiều dài gần 2km, bám theo hiện trạng bờ biển.

Nhiều đoạn bờ sông Thu Bồn tại An Lương bị khoét sâu, uy hiếp khu dân cư

Tuyến kè sông Thu Bồn được đầu tư để ngăn chặn sạt lở khu vực An Lương, bảo vệ tài sản, tính mạng người dân. Công trình chia làm 2 đoạn, tổng chiều dài gần 1,5km. UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu sớm lựa chọn nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công; hoàn thiện hồ sơ và tổ chức triển khai đúng quy định. Các sở, ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn để dự án thực hiện đúng tiến độ.

“Người dân của xã Duy Nghĩa rất mong muốn Trung ương, thành phố Đà Nẵng sớm đầu tư xây dựng kiên cố cái tuyến kè này. Nếu được đầu tư sẽ góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương và quan trọng nhất là đảm bảo tính mạng của nhân dân trong khu vực”, ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, Tp Đà Nẵng cho biết.

Hiện trường sạt lở tại kè An Lương, nguy cơ mất an toàn cho người dân ven sông

Trước đó, cuối tháng 10 năm ngoái, mưa lớn kéo dài, nước lũ từ thượng nguồn khiến khu vực bờ kè An Lương bị sạt lở nghiêm trọng. Sóng lớn đánh vào bờ làm nhiều đoạn kè bị khoét sâu, hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm hộ dân.